    अमृतसर में स्कूली छात्रों ने के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, एक के पैर में लगी गोली; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच पुराने झगड़े को लेकर फायरिंग हुई, जिसमें अर्शदीप सिंह नामक एक छात्र के पैर में गोली लगी। घटना सीसीटी ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच हुआ विवाद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। छात्रों के पुराने झगड़े में इंपीरियल सिटी में फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में छात्र लड़ते और फायरिंग करते दिख रहे हैं।

    इस दौरान एक छात्र अर्शदीप सिंह के पैर में गोली लगी। ये छात्र 11वीं व 12वीं के बताए जा रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने के दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोली छात्र अर्शदीप सिंह घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। ये सभी छात्र लोहारका रोड पर किसी पुराने झगड़े के समझौते के लिए मिले थे।

    इस दौरान दोनों पक्षों के छात्रों और परिजनों के बीच बहस तेज हो गई। अचानक निजामपुर गांव के हरिंदर सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी।

    वीडियो में अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ता नजर आता है, लेकिन पीछे से लगातार गोलियां चलाई जाती हैं।

    गाड़ी के शीशे तोड़े गए। कई राउंड हवा में और जमीन पर चलाए गए। यह फुटेज घटना स्थल के पास लगे कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई।

    घायल अर्शदीप सिंह के पिता सरमकार सिंह ने बताया कि बेटे के पैर में गोली लगी।

    सरमकार सिंह ने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचा रहे हैं और क्रास केस बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की।

    इधर, एडीसीपी शिवरेला ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज हो रहे हैं। जांच पूरी होते ही उचित धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी।

    पुलिस ने मौके से खोल बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।