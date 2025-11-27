अमृतसर: पाकिस्तान में निकाह कर फंसी सरबजीत कौर, भारतीय पति ने मांगा निर्वासन; लाहौर HC पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बुधवार को पाकिस्तान स्थित पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य महिंदर पाल सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त महिला की गिरफ्तारी और उसे भारत वापस भेजने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि 48 वर्षीय सरबजीत कौर भारत से तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान आई थीं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद अचानक लापता हो गईं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कौर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं और उनके खिलाफ भारत में भी आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। उनका कहना है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर तुरंत निर्वासित किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरबजीत कौर इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए लगभग 2,000 सिख श्रद्धालुओं के साथ वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंची थीं। 13 नवंबर को सभी तीर्थयात्री भारत लौट गए, लेकिन कौर वापस नहीं आईं।

बाद में पता चला कि पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद 4 नवंबर को उन्होंने शेखूपुरा निवासी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया था। निकाह से पहले उनका मुस्लिम नाम ‘नूर’रखा गया। जानकारी के अनुसार, तीर्थयात्रियों के ननकाना साहिब जाने वाले दिन कौर वहां नहीं गईं और हुसैन के साथ शेखूपुरा चली गईं। इस बीच, सरबजीत कौर और हुसैन ने भी लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस पर छापामारी और विवाह खत्म करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने पुलिस को दोनों को परेशान न करने का आदेश दिया है।