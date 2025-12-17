Language
    अमृतसर का सलिल पहुंचा IPL में, डेढ़ करोड़ में बिका, सिक्सर किंग के नाम से है मशहूर

    By Akhilesh Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    सलिल का मुंह मीठा करवाते हुए यंग क्रिकेटर्स।

    अखिलेश सिंह यादव, अमृतसर । श्री गुरु हरिकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में सैयद मुश्ताक ट्राफी में गर्दा उड़ाकर 28 सिक्स लगाने वाले सिक्सर किंग सलिल अरोड़ा IPL में पहुंच गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे डेढ़ करोड़ में खरीदा है। आज जब सलिल मैदान में पहुंचा तो युवाओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया।

    जूनियर खिलाड़ियों ने सलिल के हाथों से अपने क्रिकेट बैट पर हस्ताक्षर लिए और कई जूनियर ने अपने कीपिंग गलब्स में इस विकेटकीपर बल्लेबाज सलिल अरोड़ा के हस्ताक्षरों को सहेजा। सलिल भी स्वयं को अपने जूनियर खिलाड़ियों के बीच पाकर गद्गद महसूस किया।  

    पंजाब में हर कोई इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाजी की आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद में चयनित होने की खुशी को मना रहा है। कोच चंदन मदान ने होनहार सलिल अरोड़ा का मुंह मीठा करवाया और बताया कि सैयद मुश्ताक ट्राफी में सर्वाधिक सिक्स सलिल अरोड़ा के नाम है। इससे पहले 26 सिक्स अभिषेक शर्मा के नाम पर थे।

    सफलता बरकरार रखेने के लिए कड़ी मेहनत की

    सलिल अरोड़ा ने कहा कि आइपीएल में चयनित होने पर उसे बहुत खुशी हुई है। वह अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। गौर हो कि सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में अमृतसर के सलिल अरोड़ा ने खूब गर्दा उड़ाया था। झारखंड के खिलाफ खेले गए सुपर लीग मैच में सलिल अरोड़ा ने 45 गेंदों पर 125 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने झारखंड के लगभग सभी गेंदबाजों को बुरी तरह धोया।

    39 गेंदों में जड़ चुका शतक

    सलिल अरोड़ा ने मात्र 39 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए। उनके शतक की बदौलत पंजाब ने झारखंड के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 235/6 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा था।
    इस तूफानी पारी ने 23 साल के सलिल अरोड़ा को आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नजरों में ला दिया था।

    सलिल आईपीएल 2026 आक्शन पूल में विकेटकीपर कैटेगरी में 30 लाख की बेस प्राइस में लिस्टेड थे और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस होनहार खिलाड़ी को डेढ़ करोड़ की बोली ल गा कर अपने पाले में किया। 

    9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके सलिल

    7 नवंबर 2002 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सलिल अरोड़ा 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। इनमें उन्होंने 41.63 के औसत से 458 रन बनाए। वह अपने नाम 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं। 2024 में उन्होंने टी20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह एक अच्छे विकेटकीपर भी हैं। सैयद मुश्ताक ट्राफी में सलिल ने कुल 28 सिक्सर जड़े थे।

    महेंद्र धोनी हैं आइडल

    सलिल अरोड़ा ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि वह इंडियन टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वृद्धिमान साहा विकेटकीपर बल्लेबाज को देखते हुए बड़े हुए है। उनके रोल माडल यही खिलाड़ी है। वह अपनी कमियों पर निरंतर काम करता है। उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज मैदान पर कड़ा अभ्यास है। वह अपनी कमियों को अभ्यास के जरिये दूर करता है।

    सलिल अरोड़ा के पिता राकेश कुमार का देहांत हो चुका है। सलिल बताता है कि उसके पिता का सपना बड़ा क्रिकेटर बनाने का था। वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएगा और इंडियन टीम का हिस्सा बनेगा।