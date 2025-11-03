Language
    अमृतसर में मजदूर पर गुरु ग्रंथ साहिब की ओर चप्पल फेंकने का आरोप, ग्रंथी सिंह की शिकायत पर 6 लोग गिरफ्तार

    By Nitin Dhiman Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    अमृतसर के अटारी रोड स्थित गांव शहूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। एक मजदूर पर गुरु ग्रंथ साहिब की ओर चप्पल फेंकने का आरोप है। ग्रंथी सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मजदूर समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। एसजीपीसी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    बेअदबी के आरोप में ग्रंथी सिंह की शिकायत पर केस दर्ज (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अटारी रोड के समीप स्थित गांव शहूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मजदूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ओर चप्पल फेंक दी। उसकी इस हरकत को पाठ कर रहे ग्रंथी ने देख लिया।

    दरअसल, गांव निवासी मेजर सिंह के घर में श्री अखंड पाठ साहिब हो रहा था। ग्रंथी सिंह पाठ कर रहे थे। इसी दौरान पाठ में बैठे एक मजदूर ने गुरु ग्रंथ साहिब की ओर चप्पल फेंक दी।

    इस घटना से ग्रंथी व संगत स्तब्ध रह गई। इधर आरोप है कि मेजर सिंह के परिवार ने इस मजदूर को वहां से भगा दिया। मेजर सिंह के परिवार ने मामला दबाने की भी कोशिश की, पर ग्रंथी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की सूचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी को दी।

    सत्कार कमेटी के प्रधान तरलोचन सिंह सोहल और बाबा सतनाम सिंह अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूर के साथ मेजर सिंह व उसके परिवार के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया।

    पूछताछ के बाद थाना लोपोके पुलिस ने मजदूर राजू, जगजीत सिंह, सुखजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह व मेजर सिंह के खिलाफ बेअदबी व धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है।

    इधर, इस मामले में एसजीपीसी के सदस्य सुरजीत सिंह ने मांग की है कि मजदूर और अखंड पाठ करवाने वाला परिवार इस घटना का जिम्मेवार है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।