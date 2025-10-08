Punjab News: रोशन पंजाब राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट का शुभारंभ, अमृतसर में 307 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण

Language
    By akhilesh kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन कर्मजीत सिंह रिंटू ने मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण का शुभारंभ किया। रोशन पंजाब प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर जिले में 307 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है जिससे बिजली के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। अमृतसर शहरी क्षेत्र में नए फीडर भी बनाए जाएंगे।

    पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से रोशन पंजाब राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिंटू ने आज 132 के.वी पावर कॉलोनी मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करने का शुभारंभ किया।

    करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा के सहयोग से पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से रोशन पंजाब राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिसके तहत अमृतसर जिले में 307 करोड़ रुपये की लागत से बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण का उद्घाटन किया जा रहा है।

    करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत, अमृतसर शहर और अमृतसर ज़िले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रमुख कस्बों जैसे बाबा बकाला, जंडियाला गुरु, मजीठा, राजा सांसी, अजनाला और रमदास में बिजली क्षेत्र से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि अमृतसर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 54 कुल 11 केवी फीडरों से बिजली का भार कम किया जाएगा और नए फीडर बनाए जाएंगे। इन 54 में से 8 फीडरों का कार्य पूरा हो चुका है।