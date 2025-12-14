Language
    सुजानपुर–जुगियाल सड़क निर्माण न होने पर गांव मैरा में चुनावों का बहिष्कार, बूथ पर शून्य मतदान

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    पठानकोट के गांव मैरा के निवासियों ने सुजानपुर-जुगियाल सड़क के निर्माण में देरी के कारण ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों का बहिष्कार किया। गांव मैरा क ...और पढ़ें

    गांव मैरा के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए।

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट जिले में सुजानपुर–जुगियाल (शाहपुरकंडी) सड़क का लंबे समय से निर्माण न होने के विरोध में गांव मैरा के निवासियों ने ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों का पूर्ण बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया, जिसके चलते गांव मैरा के बूथ नंबर 77 पर मतदान प्रतिशत शून्य रहा।

    ग्रामीणों नसीब सिंह, करतार सिंह, मंगत सिंह, रमेल सिंह, दर्शन सिंह, अमरजीत सिंह और मुख्तियार सिंह ने बताया कि सुजानपुर से शाहपुरकंडी तक की यह सड़क लगभग 20–25 गांवों को जोड़ती है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से न तो इसका निर्माण हुआ और न ही उचित मरम्मत करवाई गई। कई सरकारें बदल गईं, लेकिन किसी ने भी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया।

    ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है और यह अब सड़क नहीं बल्कि खाई का रूप ले चुकी है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से हालात और भी बदतर हो जाते हैं।

    ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक वे आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करते रहेंगे। चुनाव के दिन मंडी बोर्ड के अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण अपने फैसले पर अडिग रहे और “सड़क नहीं तो वोट नहीं” का नारा लगाया।

    प्रोजेटिंग अधिकारी विकास गुप्ता ने पुष्टि की कि गांव मैरा के बूथ नंबर 77 पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं आया।