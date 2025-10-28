रिटायर्ड AIG रशपाल सिंह अमृतसर से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की STF ने क्यों लिया बड़ा एक्शन?

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस की एस.टी.एफ. ने रिटायर्ड एआईजी रशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। अमृतसर से आठ साल पुराने एनडीपीएस केस में ये गिरफ्तारी की गई है।

