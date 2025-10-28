रिटायर्ड AIG रशपाल सिंह अमृतसर से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की STF ने क्यों लिया बड़ा एक्शन?
पंजाब पुलिस की एस.टी.एफ. ने रिटायर्ड ए.आई.जी. रशपाल सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आठ साल पुराने एक एनडीपीएस केस के सिलसिले में की गई है। मामले की विस्तृत जाँच चल रही है।
खबर अपडेट की जा रही है।
