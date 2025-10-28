Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रिटायर्ड AIG रशपाल सिंह अमृतसर से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की STF ने क्यों लिया बड़ा एक्शन?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:23 PM (IST)

    पंजाब पुलिस की एस.टी.एफ. ने रिटायर्ड ए.आई.जी. रशपाल सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी आठ साल पुराने एक एनडीपीएस केस के सिलसिले में की गई है। मामले की विस्तृत जाँच चल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एस.टी.एफ. ने पुलिस के रिटायर्ड एआईजी रशपाल सिंह को गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब पुलिस की एस.टी.एफ. ने रिटायर्ड एआईजी रशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। अमृतसर से आठ साल पुराने एनडीपीएस केस में ये गिरफ्तारी की गई है।

    खबर अपडेट की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें