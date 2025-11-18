अमृतसर के बस स्टैंड पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ट्रांसपोर्ट कर्मी की मौत से इलाके में हड़कंप

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में मंगलवार सुबह बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो निजी बसों के मुलाजिमों के बीच विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। एक पक्ष ने गुस्से में हथियार निकाल लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में चार गोलियां लगने से निजी बस के कर्मचारी माखन की मौके पर ही मौत हो गई।

फायरिंग होते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस स्टैंड के पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से छह गोलियों के खोल बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फायरिंग करने वाले आरोपी की स्पष्ट पहचान हो सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों निजी बसों के मुलाजिम काफी देर से बहस कर रहे थे। मामला यात्रियों को पहले चढ़ाने और बसों की टाइमिंग को लेकर बिगड़ा। देखते ही देखते एक मुलाजिम ने गुस्से में हथियार निकाल लिया और मक्खन पर गोलियां दाग दीं। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी गगनदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को बस स्टैंड पर फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत टीमें रवाना की गईं। शुरुआती जांच में विवाद का कारण बसों की टाइमिंग और यात्रियों को पहले लेने की होड़ सामने आई है।