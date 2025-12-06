पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोल्डन टेम्पल में टेका माथा, कहा- 'गुरु किसी धर्म के नहीं, पूरी मानवता के हैं'

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने परिवार के साथ श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद यह उनका अमृतसर का पहला दौरा रहा।

उन्होंने गुरुघर के दर्शनों के उपरांत गुरु घर में माथा टेक कर सरबत्त दा भला की अरदास की और देश-दुनिया की शांति व खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

दर्शन उपरांत मीडिया से बातचीत में रामनाथ कोविंद ने बताया कि दरबार साहिब में माथा टेकते हुए उन्हें अत्यंत आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए भी उनकी इच्छा रहती थी कि उन्हें दरबार साहिब में हाजिरी लगाने का अवसर मिले, और आज यह इच्छा पूर्ण होने पर वे गुरु साहिब के अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने एक ही प्रार्थना की- पूरे विश्व का भला करें। ये भला कैसे होगा, मैंने उन पर छोड़ दिया।