Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में धूम मचाने आ रहा पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो, रामनाथ कोविंद खुद करेंगे शुभारंभ

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का 19वां संस्करण 5 दिसंबर 2025 को अमृतसर में होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्हें आमंत्रित किया है। यह एक्सपो उत्तर भारत के प्रमुख व्यापार आयोजनों में से एक है, जो व्यवसायिक नेटवर्किंग और निवेश को बढ़ावा देता है। पीएचडीसीसीआई ने कोविंद की स्वीकृति पर आभार जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिसंबर, 2025 को अमृतसर में पाइटैक्स के 19वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के 19वें संस्करण का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 दिसंबर 2025 को रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में किया जाएगा।

    पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल संजय सिंघानिया, उपाध्यक्ष करन गिल्होत्रा, चेयर, पंजाब चैप्टर तथा नवीन सेठ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने श्री कोविंद से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।

    पीएचडी चेंबर आफ कामर्स द्वारा पंजाब सरकार के होस्ट स्टेट होने के साथ हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह एक्सपो उत्तर भारत के प्रमुख ट्रेड आयोजनों में से एक है।

    पाइटेक्स में देश-विदेश के प्रदर्शक, खरीदार और निवेशक एक ही मंच पर जुटते हैं, जिससे व्यवसायिक नेटवर्किंग और नए व्यापार एवं निवेश अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

    पाइटेक्स -2025 4 से 8 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। पीएचडीसीसीआई ने श्री कोविंद द्वारा उद्घाटन के लिए सहमति देने पर कृतज्ञता व्यक्त की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें