अमृतसर में धूम मचाने आ रहा पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो, रामनाथ कोविंद खुद करेंगे शुभारंभ

संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के 19वें संस्करण का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 दिसंबर 2025 को रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में किया जाएगा।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल संजय सिंघानिया, उपाध्यक्ष करन गिल्होत्रा, चेयर, पंजाब चैप्टर तथा नवीन सेठ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने श्री कोविंद से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।

पीएचडी चेंबर आफ कामर्स द्वारा पंजाब सरकार के होस्ट स्टेट होने के साथ हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह एक्सपो उत्तर भारत के प्रमुख ट्रेड आयोजनों में से एक है।

पाइटेक्स में देश-विदेश के प्रदर्शक, खरीदार और निवेशक एक ही मंच पर जुटते हैं, जिससे व्यवसायिक नेटवर्किंग और नए व्यापार एवं निवेश अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

पाइटेक्स -2025 4 से 8 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। पीएचडीसीसीआई ने श्री कोविंद द्वारा उद्घाटन के लिए सहमति देने पर कृतज्ञता व्यक्त की है।