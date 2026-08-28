रखड़ पुन्नियां मेले में CM मान का विपक्ष पर वार, बोले- पंजाब की गाड़ी पटरी पर आई, 2027 में फिर बनाएंगे सरकार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रखड़ पुन्नियां मेले के अवसर पर बाबा बकाला साहिब में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की गाड़ी अब पटरी पर आ चुकी है और सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व बिजली समेत कई क्षेत्रों में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनाने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि राखी भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए सरकार की योजना के तहत अब तक 70 लाख 92 हजार 303 लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाई जा चुकी है। इस माह 181 करोड़ 50 लाख रुपये और दिए जाएंगे।

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल परिवार तक सीमित होकर रह गया है। कांग्रेस पर भी उन्होंने आपसी खींचतान और परिवारवाद का आरोप लगाया। भाजपा पर पंजाब का भाईचारा खराब करने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में पंजाब के देश में पहले स्थान पर पहुंचने का भी दावा किया। साथ ही करीब 90 प्रतिशत घरों में शून्य बिजली बिल आने की बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 42 लाख परिवारों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं।