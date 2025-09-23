Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amritsar News: राजा किंग पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, छह लोगों ने दी शिकायतें; पुलिस से केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By naveen rajput Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    अमृतसर में राजा किंग नामक एक व्यक्ति पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया है जिसमें हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और सिख गुरु का अपमान करने के आरोप शामिल हैं। राजा किंग जो जरूरतमंदों को दान करने के लिए जाने जाते थे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजा किंग पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। जरूरतमंद लोगों को दान में सोने के सिक्के, लंगर और पढ़ाई में सहायता करने वाले राजा किंग पर थाना मजीठा रोड की पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। सोमवार की शाम दर्ज हुई इस एफआईआर को छेहरटा स्थित भल्ला कॉलोनी निवासी दीपक शर्मा सहित छह लोगों ने कुछ दिन पहले शिकायत की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। दीपक शर्मा ने अपनी शिकायत में सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को बताया था कि ब्यूटी एवेन्यू निवासी राकेश कुमार तरेहन उर्फ राजा किंग ने एक वीडियो वायरल कर हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहे हैं। आरोपित की उक्त वीडियो समाज के कई सनातनियों ने सुनी और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि राजा नाम का यह व्यक्ति भोले भाले लोगों को पैसे इत्यादि बांट कर उन्हें गुमराह कर रहा है। आरोप है कि वह संतों को अपने घर बुलाकर उन्हें जबरदस्ती आशीर्वाद देता है। राजा की इन हरकतों से समाज का माहौल खराब हो रहा है। इसी तरह एक शिकायत आरोपित राजा किंग के खिलाफ भाजपा नेता गुरप्रताप सिंह टिक्की की तरफ से भी दी गई है। इसी तरह अन्य शिकायत निहंग समुदाय की तरफ से दी गई है।

    उसमें आरोप लगाया गया कि आरोपित राजा किंग ने अपने एक दोस्त की तुलना श्री गुरु नानक देव जी के साथ की है। आरोपित ने इस तरह कहकर गुरु जी की तोहीन की है और सिख धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा तीन शिकायतें और भी पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची हैं। कौन है राजा किंगराजा किंग लगभग दो महीने पहले शहर में आया और एकाएक जरूरतमंद लोगों की सड़कों पर लंगर की व्यवस्था करने लगा।

    यही नहीं, उसने जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में भी सहायता की। इसके अलावा रोजाना दस के करीब सोने के सिक्के बांटने लगा। राजा ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उसे शहर के कुछ आरटीआई एक्टिस्टिों द्वारा ब्लैक मेल किया जाना लगा है। गैंग्सटरों से फोन करवा कर रंगदारी की मांग की जाने लगी। जांच के बाद सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने उसे दो सुरक्षाकर्मी भी दिए।