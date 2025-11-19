पंजाब में रह रहे बिहार के लोगों की बल्ले-बल्ले! अमृतसर से सहरसा-पटना के लिए सीधी स्पेशल ट्रेनें शुरू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रेलवे ने अमृतसर रेलवे स्टेशन से दो नई स्पेशल गाड़ियां शुरू की है। यह गाड़ियां सहरसा व पटना साहिब के लिए होगी। आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04668 अमृतसर से सहरसा के लिए दिनांक 21 नवंबर 2025 (एक ट्रिप) को खुलेगी।

यह आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस 04668 अमृतसर से रात्रि 20:10 बजे प्रस्थान करके लगभग 33 घंटे के बाद सुबह 05:30 बजे सहरसा पहुंचेगी। आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04667 सहरसा से अमृतसर के लिए दिनांक 23 नवंबर 2025 (एक ट्रिप) को खुलेगी। यह आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04667 सहरसा से सुबह 07:30 बजे प्रस्थान करके लगभग 33 घंटे बाद शाम 17:00 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग में यह आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, रायबरेली, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वाराणसी, औंरिहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटौरी, बछवाड़ा, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया तथा मानसी रेलवे स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।

04670/04669 अमृतसर–पटना–अमृतसर आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04670 अमृतसर से पटना के लिए दिनांक 20 नवंबर 2025 (एक ट्रिप) को खुलेगी। यह आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 04670 अमृतसर से रात्रि 20:10 बजे प्रस्थान करके लगभग 26 घंटे के बाद रात्रि 22:40 बजे पटना पहुँचेगी।