अमृतसर-दिल्ली रूट पर चल रहे काम से रेल यातायात प्रभावित, शनिवार-रविवार 10 ट्रेनें रद; 6 का बदला मार्ग

गगनदीप शर्मा, अमृतसर। मानांवाला रेलवे स्टेशन पर चल रहे काम का असर अमृतसर से आने-जाने वाली ट्रेनों पर लगातार पड़ रहा है। शुक्रवार को भी अमृतसर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर-चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, नंगल डैम एक्सप्रेस, अमृतसर-कटिहार त्योहार विशेष और अमृतसर-अटारी डीईएमयू सहित कई ट्रेनें रद रहीं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य से पहले ही रोक दिया गया।

अब शनिवार और रविवार को यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। दोनों दिनों में अमृतसर से जुड़ी कुल 10 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि छह ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलाई जाएंगी। इसके चलते यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है। कई यात्री पहले से कराई गई बुकिंग रद कराने को मजबूर हैं। वहीं, दूसरी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से प्रतीक्षा सूची भी लंबी होने लगी है।

(64552/51) लुधियाना-छेहरटा पैसेंजर और (74653/54) वेरका-डेरा बाबा नानक डीइएमयू अमृतसर से रद रही। (64552/51) लुधियाना-छेहरटा पैसेंजर का जंडियाला और (74653/54) वेरका-डेरा बाबा नानक डीइएमयू का वेरका में आगमन-प्रस्थान हुआ। शनिवार-रविवार अगले दो दिनों में यात्रियों की परेशानी दुगणी होने वाली है।