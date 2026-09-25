Punjab Mandi Prices Today: पंजाब की मंडियों में अनाज, दलहन और तिलहन के ताजा भाव; सराफा बाजार में दिखी चमक

खन्ना तेल / राइसब्रान राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति प्वाइंट

सरसों (डीओसी) 28,500 प्रति टन

सूरजमुखी (डीओसी) 28,000 प्रति टन

खल खल सरसों 3,520 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान बैच सफेद 2,020 प्रति क्विंटल

कंटीन्यूअस 2,020 प्रति क्विंटल

अनाज गेहूं 2,910 / 2,920 प्रति क्विंटल

आटा 1,580 / 1,590 प्रति 50 किलो

मैदा 1,680 / 1,690 प्रति 50 किलो

चोकर 1,200 प्रति 45 किग्रा

चोकर 740 प्रति 30 किग्रा

सूजी 1,710 / 1,715 प्रति 50 किलो

मक्की (बिहार) 2,700 / 2,750 प्रति क्विंटल

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा 10,350 / 12,900 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 11,000 / 11,500 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 10,650 / 12,700 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 11,650 / 13,000 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 10,800 / 12,200 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7,600 / 11,100 प्रति क्विंटल

चनादाल 7,850 / 8,300 प्रति क्विंटल

काबली चना 7,750 / 12,600 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 8,750 / 9,900 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 9,350 / 11,500 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3,300 प्रति 35 किग्रा

चावल डीबी सेला 9,400 / 9,500 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7,400 / 7,500 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,000 / 10,200 प्रति क्विंटल

तेल बिनौला तेल 15,400 प्रति क्विंटल

चावल तेल 13,400 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 17,000 / 17,100 प्रति क्विंटल

खल/डीओसी सरसों खल 3,600 / 3,650 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 4,200 / 4,300 प्रति क्विंटल

मूंगफली (डीओसी) 36,500 प्रति टन / क्विंटल

किराना जीरा 23,000 / 26,400 प्रति क्विंटल

धनिया 16,700 / 19,500 प्रति क्विंटल

हल्दी 19,500 / 23,400 प्रति क्विंटल

केसर (कश्मीरी) 275 / 280 प्रति ग्राम

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम 11,000 / 11,200 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 10,000 / 10,100 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6,600 / 6,700 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7,500 / 7,600 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 8,000 / 8,200 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 5,800 / 5,900 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3,500 / 3,550 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5,600 / 5,700 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 4,000 / 4,300 प्रति क्विंटल

दलहन देशी चना 7,700 / 7,800 प्रति क्विंटल

चनादाल 8,200 / 8,400 प्रति क्विंटल

गुड़/शक्कर देशी पंजाब गुड़ 5,800 / 5,850 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,750 / 5,800 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5,750 / 5,800 प्रति क्विंटल

जालंधर अनाज/चावल गेहूं दड़ा 2,900 / 2,910 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 3,950 / 4,000 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3,800 / 3,900 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 2,650 / 2,675 प्रति क्विंटल

मक्की यूपी 2,540 / 2,550 प्रति क्विंटल

दलहन दाल उड़द छिलका 11,100 / 12,700 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8,200 / 8,400 प्रति क्विंटल

दाल चना 8,400 / 8,700 प्रति क्विंटल

काबली चना 8,500 / 12,500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 10,300 / 12,300 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 12,500 / 13,200 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 8,000 / 8,100 प्रति क्विंटल

किराना जीरा 24,600 / 27,600 प्रति क्विंटल

धनिया 16,900 / 20,900 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 / 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 / 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 19,100 / 19,200 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 21,900 / 24,600 प्रति क्विंटल

मेवा (ड्राई फ्रूट्स) काजू (320 नं.) 1,000 / 1,020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,060 / 1,090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1,030 / 1,040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1,150 / 1,160 प्रति किलो

मखाना 825 / 1,350 प्रति किलो

गोला 38,000 / 47,500 प्रति क्विंटल

बठिंडा कपास/रुई रुई जे-34 पंजाब 6,650 / 6,700 प्रति मन

रुई हरियाणा 6,625 / 6,650 प्रति मन

रुई राजस्थान 6,650 / 6,700 प्रति मन

बिनौला 4,800 / 5,000 प्रति क्विंटल

नरमा कपास नई 8,400 / 8,700 प्रति क्विंटल

खल बिनौला खल 4,000 / 4,050 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,400 / 3,450 प्रति क्विंटल

अनाज/चोकर गेहूं चोकर 650 प्रति 29 किलो