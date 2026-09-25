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Punjab Mandi Prices Today: पंजाब की मंडियों में अनाज, दलहन और तिलहन के ताजा भाव; सराफा बाजार में दिखी चमक

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 06:12 PM (IST)

पंजाब की मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, मसालों, ड्राई फ्रूट्स और कपास के भाव जारी किए गए हैं। वहीं, सराफा बाजार में आज बढ़त देखने को मिली है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्यान्न, दालों, तिलहन और किराना सामानों के व्यापारिक भाव जारी कर दिए गए हैं। राज्य की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी बड़ी मंडियों में आवक और मांग के अनुसार कीमतों में विविधता देखी जा रही है। कल की गिरावट के बाद आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी गई, जहां ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतें बढ़ीं। 

खन्ना मंडी में जहां गेहूं, आटा, मैदा और राइसब्रान के भाव स्थिर बने हुए हैं, वहीं लुधियाना मंडी में दाल-दलहन, मसालों और सरसों तेल के कारोबार में काफी हलचल दर्ज की गई है। अमृतसर मंडी बासमती, शरबती और 1509 किस्म के चावल तथा धान के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी हुई है, जहां विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

जालंधर मंडी में ड्राई फ्रूट्स, मिर्च, हल्दी और दालों की व्यापक मांग देखी जा रही है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र की बठिंडा मंडी में नई नरमा कपास, बिनौला, रुई और विभिन्न प्रकार की खल के भावों में तेजी-मंदी का असर स्पष्ट दिख रहा है। यह मंडी दर सूची व्यापारियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बाजार का सही आकलन करने और अपनी खरीद-बिक्री की योजना बनाने में बेहद मददगार साबित होती है। देखें आज के दाम:

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पंजाब सराफा बाजार

वस्तु / किस्म दर (रुपये में)
सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,51,500
सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,56,400
आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) ₹ 1,45,450
गिन्नी (प्रति नग) ₹ 1,18,540
चांदी तेजाबी ₹ 2,38,800
चांदी सिक्का ₹ 2,64,000

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पंजाब दिसावरी मंडियां (25-09-2026)

मंडी श्रेणी वस्तु / जिंस भाव / दर (रुपये में) इकाई / विवरण

खन्ना

 

 तेल / राइसब्रान

राइसब्रान (खाद्य)

220

प्रति प्वाइंट
   

राइसब्रान (अखाद्य)

218

प्रति प्वाइंट
   

सरसों (डीओसी)

28,500

प्रति टन
   

सूरजमुखी (डीओसी)

28,000

प्रति टन
  खल

खल सरसों

3,520

प्रति क्विंटल
  डीओसी

राइसब्रान बैच सफेद

2,020

प्रति क्विंटल
   

कंटीन्यूअस

2,020

प्रति क्विंटल
  अनाज

गेहूं

2,910 / 2,920

प्रति क्विंटल
   

आटा

1,580 / 1,590

प्रति 50 किलो
   

मैदा

1,680 / 1,690

प्रति 50 किलो
   

चोकर

1,200

प्रति 45 किग्रा
   

चोकर

740

प्रति 30 किग्रा
   

सूजी

1,710 / 1,715

प्रति 50 किलो
   

मक्की (बिहार)

2,700 / 2,750

प्रति क्विंटल

लुधियाना

 

 दाल-दलहन

राजमां चित्रा

10,350 / 12,900

प्रति क्विंटल
   

अरहर दाल

11,000 / 11,500

प्रति क्विंटल
   

उड़द साबुत

10,650 / 12,700

प्रति क्विंटल
   

उड़द धोया

11,650 / 13,000

प्रति क्विंटल
   

उड़द छिलका

10,800 / 12,200

प्रति क्विंटल
   

दाल मसूर

7,600 / 11,100

प्रति क्विंटल
   

चनादाल

7,850 / 8,300

प्रति क्विंटल
   

काबली चना

7,750 / 12,600

प्रति क्विंटल
   

मूंग साबुत

8,750 / 9,900

प्रति क्विंटल
   

मूंग धोया

9,350 / 11,500

प्रति क्विंटल
   

एग्रो प्योर बेसन

3,300

प्रति 35 किग्रा
  चावल

डीबी सेला

9,400 / 9,500

प्रति क्विंटल
   

शरबती स्टीम

7,400 / 7,500

प्रति क्विंटल
   

चावल 1121 सेला

10,000 / 10,200

प्रति क्विंटल
  तेल

बिनौला तेल

15,400

प्रति क्विंटल
   

चावल तेल

13,400

प्रति क्विंटल
   

सरसों तेल

17,000 / 17,100

प्रति क्विंटल
  खल/डीओसी

सरसों खल

3,600 / 3,650

प्रति क्विंटल
   

बिनौला खल

4,200 / 4,300

प्रति क्विंटल
   

मूंगफली (डीओसी)

36,500

प्रति टन / क्विंटल
  किराना

जीरा

23,000 / 26,400

प्रति क्विंटल
   

धनिया

16,700 / 19,500

प्रति क्विंटल
   

हल्दी

19,500 / 23,400

प्रति क्विंटल
   

केसर (कश्मीरी)

275 / 280

प्रति ग्राम

अमृतसर

 

 चावल

बासमती (1121 नं.) स्टीम

11,000 / 11,200

प्रति क्विंटल
   

बासमती (1121 नं.) सेला

10,000 / 10,100

प्रति क्विंटल
   

शरबती सेला

6,600 / 6,700

प्रति क्विंटल
   

शरबती स्टीम

7,500 / 7,600

प्रति क्विंटल
   

चावल (1509) नया सेला

8,000 / 8,200

प्रति क्विंटल
   

पीआर-11 चावल

5,800 / 5,900

प्रति क्विंटल
  धान

शरबती

3,500 / 3,550

प्रति क्विंटल
   

बासमती 1121 धान

5,600 / 5,700

प्रति क्विंटल
   

धान (1509) नया

4,000 / 4,300

प्रति क्विंटल
  दलहन

देशी चना

7,700 / 7,800

प्रति क्विंटल
   

चनादाल

8,200 / 8,400

प्रति क्विंटल
  गुड़/शक्कर

देशी पंजाब गुड़

5,800 / 5,850

प्रति क्विंटल
   

शक्कर देशी

5,750 / 5,800

प्रति क्विंटल
   

बूरा खांड

5,750 / 5,800

प्रति क्विंटल

जालंधर

 

 अनाज/चावल

गेहूं दड़ा

2,900 / 2,910

प्रति क्विंटल
   

चावल परमल कच्चा

3,950 / 4,000

प्रति क्विंटल
   

चावल परमल सेला

3,800 / 3,900

प्रति क्विंटल
   

मक्की बिहार

2,650 / 2,675

प्रति क्विंटल
   

मक्की यूपी

2,540 / 2,550

प्रति क्विंटल
  दलहन

दाल उड़द छिलका

11,100 / 12,700

प्रति क्विंटल
   

चना देशी छना

8,200 / 8,400

प्रति क्विंटल
   

दाल चना

8,400 / 8,700

प्रति क्विंटल
   

काबली चना

8,500 / 12,500

प्रति क्विंटल
   

राजमां चित्रा पुणे

10,300 / 12,300

प्रति क्विंटल
   

राजमां चित्रा चीन

12,500 / 13,200

प्रति क्विंटल
   

राजमां शर्मिली

8,000 / 8,100

प्रति क्विंटल
  किराना

जीरा

24,600 / 27,600

प्रति क्विंटल
   

धनिया

16,900 / 20,900

प्रति क्विंटल
   

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)

17,500 / 18,500

प्रति क्विंटल
   

लालमिर्च तेजा

26,000 / 29,800

प्रति क्विंटल
   

हल्दी इरोड गट्ठा

19,100 / 19,200

प्रति क्विंटल
   

हल्दी निजामाबाद

21,900 / 24,600

प्रति क्विंटल
  मेवा (ड्राई फ्रूट्स)

काजू (320 नं.)

1,000 / 1,020

प्रति किलो
   

काजू (210 नं.)

1,060 / 1,090

प्रति किलो
   

काजू (240 नं.)

1,030 / 1,040

प्रति किलो
   

काजू (180 नं.)

1,150 / 1,160

प्रति किलो
   

मखाना

825 / 1,350

प्रति किलो
   

गोला

38,000 / 47,500

प्रति क्विंटल

बठिंडा

 

 कपास/रुई

रुई जे-34 पंजाब

6,650 / 6,700

प्रति मन
   

रुई हरियाणा

6,625 / 6,650

प्रति मन
   

रुई राजस्थान

6,650 / 6,700

प्रति मन
   

बिनौला

4,800 / 5,000

प्रति क्विंटल
   

नरमा कपास नई

8,400 / 8,700

प्रति क्विंटल
  खल

बिनौला खल

4,000 / 4,050

प्रति क्विंटल
   

सरसों खल

3,400 / 3,450

प्रति क्विंटल
  अनाज/चोकर

गेहूं चोकर

650

प्रति 29 किलो
   

गेहूं चोकर

1,200

प्रति 50 किलो

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