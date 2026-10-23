Punjab Weather Today: मौसम रहेगा शुष्क, कल से पश्चिमी विक्षोभ हो रहा एक्टिव; क्या कर्वाचौथ पर दिखेगा चांद?

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में बीते कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि रातों का तापमान सामान्य से 2 डिग्री के करीब अधिक दर्ज किया जा रहा है, जबकि दिन के तापमान में उतार चढ़ाव बाकी है। लेकिन कल से राहत मिलती दिख रही है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। लेकिन एक सप्ताह में कर्वाचौथ आने वाला है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में आने वाले दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस शनिवार से एक्टिव हो रहा है, उसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में बारिश हो सकती है और बादल छाए रह सकते हैं। जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। वहीं, रात का तापमान सामान्य होने के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में बारिश हो सकती है। जबकि 25 अक्टूबर को राज्य के तीन जिलों पठानकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा।