Punjab Weather Today: बारिश का दौर थमा, आज रहेगा शुष्क मौसम; अगले कुछ दिनों में फिर बदलेंगे तेवर

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पंजाब में शनिवार ही खत्म हो गया। आज पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमार है। इतना ही नहीं, आज न तो बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी है और न ही अनुमान है। शनिवार राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई। जिसके बाद राज्य के रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार राज्य के अधिकतम औसत तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ौतरी देखने को मिली है। लेकिन अधिकतम तापमान जो बीते दिनों 36 डिग्री के करीब चल रहा था, अब 32.4 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है, जो बठिंडा में रहा। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार रविवार और अगले दो दिन राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। जिसके चलते तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है।