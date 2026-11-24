Punjab Weather: धुंध से मिली राहत मगर आबोहवा बिगड़ी, ओरेंज जोन में पहुंचे जालंधर-खन्ना समेत चार शहर ; AQI 200 पार
पंजाब में मौसम सामान्य बना हुआ है। धुंध को लेकर अलर्ट भी जारी नहीं किया गया। लेकिन, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।
HighLights
पंजाब में धुंध से मिली राहत, आसमान साफ रहने का अनुमान।
राज्य की हवा की गुणवत्ता बिगड़ी, कई शहरों का AQI 200 पार।
खन्ना में सबसे खराब AQI 277, रूपनगर में सामान्य स्थिति।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम सामान्य रहने वाला है। बीते कुछ दिनो ंसे धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया था, जिससे अब राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, आने वाले दिन न तो धुंध और न ही बारिश को लेकर कोई अलर्ट है। जिसके चलते आसमान साफ रहने का अनुमान है, लेकिन राज्य की आबोहवा बिगढ़ी हुई है।
सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 पार दर्ज किया जा रहा है। सबसे खराब हालात खन्ना में बने हुए हैं, जहां AQI 277 तक बना हुआ है, जबकि रूपनगर में वायु गुणवत्ता सामान्य दर्ज की जा रही है।
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पंजाब के शहरों में प्रदूषण का स्तर
|शहर
|AQI
|अमृतसर
|171
|बठिंडा
|98
|जालंधर
|208
|खन्ना
|277
|लुधियाना
|200
|मंडी गोबिंदगढ़
|206
|पटियाला
|129
|रूपनगर
|42
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तापमान में हल्का बढ़ौतरी दर्ज
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि यह प्रदेश में सामान्य के आसपास बना हुआ है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा में 29.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
प्रमुख शहरों के अधिकतम तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ शहर में 27.4 डिग्री, अमृतसर में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री, लुधियाना में 26.4 डिग्री और पटियाला में 27.2 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा पठानकोट में 23.8 डिग्री, फरीदकोट में 27.5 डिग्री, गुरदासपुर में 25.0 डिग्री और बल्लोवाल सौंखरी में 25.2 डिग्री तापमान रहा।
रूपनगर में 28.4 डिग्री, संगरूर में 26.8 डिग्री, फिरोजपुर में 26.8 डिग्री, मोहाली में 26.4 डिग्री, फतेहगढ़ साहिब में 26.4 डिग्री और कपूरथला में 24.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
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