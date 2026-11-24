डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम सामान्य रहने वाला है। बीते कुछ दिनो ंसे धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया था, जिससे अब राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, आने वाले दिन न तो धुंध और न ही बारिश को लेकर कोई अलर्ट है। जिसके चलते आसमान साफ रहने का अनुमान है, लेकिन राज्य की आबोहवा बिगढ़ी हुई है।

सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 पार दर्ज किया जा रहा है। सबसे खराब हालात खन्ना में बने हुए हैं, जहां AQI 277 तक बना हुआ है, जबकि रूपनगर में वायु गुणवत्ता सामान्य दर्ज की जा रही है।