Punjab Weather Today: बारिश का दौर खत्म, राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज; प्रदूषण बढ़ने से सांसें उखड़ी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब पंजाब में खत्म हो गया है। शुक्रवार भी कुछ जिलों में बादल देखने को मिले, जबकि शुक्रवार शाम तक राज्य में बारिश रिपोर्ट नहीं हुई। बादलों के चलते राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पराली जलने के बाद राज्य की वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है।

राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रूपनगर में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रमुख स्टेशनों के तापमान पर नजर डालें तो चंडीगढ़ शहर में अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 27.6 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।