Punjab Weather Today: आज एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, कल से यलो अलर्ट जारी; कर्वा चौथ पर बादल ढकेंगे चांद!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब का मौसम आज शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 28 अक्टूबर को राज्य में मौसम बिल्कुल साफ और शांत रहने की संभावना है। हालांकि, इसके बाद 29, 30 और 31 अक्टूबर को मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। आज देर शाम पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिस अनुसार कल से राज्य में देखने को मिलेगा।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते कर्वा चौथ के दिन राज्य में सुहागिनों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगर राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे तो रात के समय चंद्रमा के दर्शन करना मुश्किल हो सकता है। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर तक बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सिर्फ बारिश ही नहीं, तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है।

पिछले चार दिनों (23 से 26 अक्टूबर) के दौरान राज्य में छिटपुट से लेकर शुष्क मौसम दर्ज किया गया था। आगामी दिनों में संभावित बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है।