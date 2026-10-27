Punjab Mandi Rates: दाल-चावल के भाव जारी, सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरने से खरीदारों के खिले चेहरे

खन्ना मंडी राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230

राइसब्रान (अखाद्य) 225

खल सरसों (प्रति क्विं.) 3750

डीओसी राइसब्रान बैच सफेद 2100

सरसों (टन) 31500

सूरजमुखी (टन) 29000

गेहूं 3000/3020 (प्रति क्विं.)

आटा (50 किलो) 1670/1680

मैदा 1770/1780

सूजी (50 किलो) 1795/1800

मक्की बिहार 2850/2875 (प्रति क्विं.)

लुधियाना मंडी राजमां चित्रा 11500/14000 (प्रति क्विं.)

अरहर दाल 13100/14200 (प्रति क्विं.)

उड़द धोया 12100/13600 (प्रति क्विं.)

चनादाल 8900/9250 (प्रति क्विं.)

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3480

काबली चना 8400/12600 (प्रति क्विं.)

चावल: डीबी सेला 9900/10000 (प्रति क्विं.)

चावल: 1121 सेला 10300/10400 (प्रति क्विं.)

तेल: बिनौला 15800 (प्रति क्विं.)

तेल: सरसों 18100/18200 (प्रति क्विं.)

जीरा (किराना) 27800/33400 (प्रति क्विं.)

हल्दी (किराना) 23700/27800 (प्रति क्विं.)

अमृतसर मंडी चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 11100/11300 (प्रति क्विं.)

चावल: (1509) सेला 8300/8500 (प्रति क्विं.)

धान: बासमती 1121 5800/5900 (प्रति क्विं.)

धान: (1509) 4300/4400 (प्रति क्विं.)

देशी चना 8600/8700 (प्रति क्विं.)

गुड़: देशी पंजाब 5900/6000 (प्रति क्विं.)

शक्कर देशी 5600/5700 (प्रति क्विं.)

जालंधर मंडी गेहूं दड़ा 3050/3075 (प्रति क्विं.)

चावल परमल कच्चा 4000/4100 (प्रति क्विं.)

मक्की बिहार 3050/3100 (प्रति क्विं.)

दाल चना 8900/9300 (प्रति क्विं.)

जीरा (किराना) 27400/31500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च: तेजा 26000/29800 (प्रति क्विं.)

हल्दी: इरोड गठ्‌ठा 23800/23900 (प्रति क्विं.)

काजू (320 नं.) 1020/1040 (प्रति किलो)

बठिंडा मंडी रुई: जे-34 पंजाब 6675/6700 (प्रति मन)

नरमा कपास नई 8500/8900 (प्रति क्विं.)

खल बिनौला 3950/4000 (प्रति क्विं.)