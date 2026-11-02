Punjab Weather: 5 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क, दिन में 32 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान; रात को बढ़ेगी ठंड

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब का मौसम आने वाले कुछ दिन शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलगा। रातें ठंडी होंगी, लेकिन दिन का तापमान सामान्य के करीब बना रहेगा। रविवार दिन के तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिली, जबकि ये सामान्य के करीब बना रहा।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के कारण समतल इलाकों में चलने वाली ठंडी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार बठिंडा का तापमान सबसे अधिक रहा। वहां तापमान 32.5 डिग्री पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 नवंबर तक बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

रात के तापमान में आएगी गिरावट न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब के उत्तरी हिस्सों में यह 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटियाला के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राज्य के बाकी हिस्सों में रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।