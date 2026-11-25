डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब का तापमान सामान्य बना हुआ है। औसत अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन, मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) चंडीगढ़ की तरफ से राज्य में धुंध को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये अलर्ट आज और आने वाले दो दिन और बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश से सटे जिलों में डेंस फॉग देखने को मिल सकती है।

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स दो शहरों को छोड़ अन्य में चिंताजनक स्थिति में हैं। बठिंडा और रूपनगर में हालात सामान्य बने हुए हैं, जबकि अन्य शहरों में ये 100 से 280 के बीच में बना हुआ है। सबसे बुरे हालात जालंधर और खन्ना में बने हुए हैं, जहां AQI 200 पार हो चुका है।

यह भी पढ़ें- 'अकाली दल से होगा सीएम चेहरा', पंजाब में BJP-SAD गठबंधन के बाद अमित शाह का बड़ा एलान पंजाब के शहरों में AQI का स्तर शहर (City) वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अमृतसर 152 बठिंडा 61 जालंधर 210 खन्ना 279 लुधियाना 194 पटियाला 122 रूपनगर 46 आज 7 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के जिलों में घने कोहरे/धुंध का अलर्ट जारी है। 25 नवंबर 2026: पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, रूपनगर और जालंधर जिलों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे का अलर्ट है।

26 नवंबर 2026: पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है।

27 नवंबर 2026: पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है।

28 नवंबर 2026: पंजाब के सभी जिलों के लिए मौसम सामान्य रहेगा और किसी भी जिले में कोहरे की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।