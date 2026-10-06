Punjab Weather 6th October: मौसम विभाग ने 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया, झमाझम होगी बारिश!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की विदायगी के बाद से तापमान लगातर बढ़ रहा है। दिन का तापमान सामान्य से 1.8 और रातें 3.5 डिग्री तक अधिक गर्म बनी हुई हैं। लेकिन अब इस गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते राज्य में आज और अगले तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग (IMD) चंडीगढ़ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 6 से 9 अक्टूबर 2026 के बीच पंजाब के विभिन्न जिलों में गरज-चमक, बिजली चमकने और 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद रात के बढ़ रहे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी।