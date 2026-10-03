Punjab Weather 3rd October: आज भी बारिश के आसार नहीं, तापमान 1.2 डिग्री चढ़ा; जल्द फिर बरसेंगे बादल!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम शुष्क रहने और बारिश न होने के चलते तापमान में बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। शुक्रवार दिन के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री और रात के तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। आने वाले तीन दिनों तक बारिश के आसार बनते नहीं दिख रहे, लेकिन अनुमान है कि 7-8 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार 7-8 अक्टूबर को छोड़ कर अधिकतर दिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अगले दो सप्ताह तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। वहीं, मानसून की स्थिति भी स्थिर बनी हुई है। बीते एक सप्ताह से मानसून पंजाब-हिमाचल के बॉर्डर एरिया में अटका हुआ है।

पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, एस.ए.एस. नगर और पटियाला में यह 32 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट सहित उत्तरी व पश्चिमी जिलों में यह 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में रात का पारा 20 डिग्री के आसपास रह सकता है।

अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार दर्ज मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर को राज्य के औसत अधिकतम तापमान में बीते दिन के मुकाबले 0.4 डिग्री की वृद्धि हुई। यह सामान्य के करीब रहा। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री बठिंडा और फरीदकोट में दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़त देखने को मिली है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री पठानकोट में दर्ज किया गया। अमृतसर में अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में 34.4 और 21.6 डिग्री, पटियाला में 34.8 और 22.7 डिग्री और चंडीगढ़ में 35.0 और 22.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।