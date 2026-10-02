विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस का बड़ा दांव, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को बनाया अध्यक्ष
कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे के बाद पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
HighLights
परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राहुल गांधी को इस्तीफा सौंपा
सचिन पायलट के आकलन के बाद नेतृत्व में यह बदलाव हुआ
डॉ.सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। कांग्रेस हाई कमान ने अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग के इस्तीफा के कुछ घंटे बाद ही पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।
इस संबंध में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से पत्र जारी किया गया। परगट सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह लेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए इस बदलाव को पंजाब कांग्रेस के संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पार्टी में गुटबाजी के बीच मिली जिम्मेदारी
पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और ओलंपिक पदक विजेता रहे परगट सिंह ऐसे समय में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, जब पार्टी लंबे समय से अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी की चुनौती से जूझ रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम प्रमुखता से चल रहा था।
पूर्व मंत्री राणा केपी सिंह का नाम भी चर्चा में था। हालांकि, अंतिम समय में पार्टी नेतृत्व ने परगट सिंह पर भरोसा जताया। सिंगला की संभावित नियुक्ति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ सिख नेताओं के एक वर्ग की ओर से आपत्ति जताए जाने और जट सिख चेहरे को प्राथमिकता देने की चर्चा भी सामने आई थी।
सचिन पायलट के आकलन के बाद फैसला
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट ने 5 सितंबर को जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ लगातार बैठकें कीं। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की स्थिति और पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन किया।
पायलट ने भूपेश बघेल की जगह पंजाब प्रभारी का दायित्व संभाला है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संगठन को लेकर हुई चर्चाओं में कई नेताओं ने नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता जताई थी।
तीन बार जालंधर कैंट से विधायक रहे परगट
परगट सिंह 2012 से लगातार तीन बार जालंधर कैंट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने 2012 में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था, जबकि 2017 और 2022 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की।
2022 में जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटें जीती थीं, तब भी परगट सिंह अपनी जालंधर कैंट सीट बचाने में सफल रहे थे। संगठन में भी परगट सिंह का लंबा अनुभव रहा है। वह पीपीसीसी के महासचिव रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा जम्मू-कश्मीर के प्रभारी हैं। इससे पहले वह उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।
वड़िंग ने राहुल गांधी को सौंपा इस्तीफा
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से एक घंटे से अधिक चली मुलाकात के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। वड़िंग ने राहुल गांधी को पंजाब की राजनीतिक स्थिति, पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों और संगठन की स्थिति से अवगत कराया। बाद में उन्होंने परगट सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी।
चुनाव समितियों में नहीं होगा बदलाव
कांग्रेस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई को घोषित विभिन्न चुनाव संबंधी समितियों के कार्यकारी अध्यक्ष, चेयरपर्सन और सह-चेयरपर्सन अपने पदों पर पहले की तरह बने रहेंगे।
पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने परगट सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने वड़िंग के कार्यकाल के दौरान पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए किए गए उनके निरंतर परिश्रम और योगदान के लिए आभार जताया। पायलट ने उम्मीद जताई कि परगट के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि परगट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दृष्टिकोण को पूरी निष्ठा से जनता तक पहुंचाएंगे। पायलट ने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तरस रहा है और कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के साथ जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा।