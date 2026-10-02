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नवजोत सिंह सिद्धू के घर गूंजी किलकारी, दादा बने पूर्व क्रिकेटर; क्या रखा पोती का नाम?

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:54 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2026 07:05 PM (IST)

पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू दादा बन गए हैं, उनके बेटे करण सिद्धू और बहू इनायत के घर 1 अक्टूबर को एक नन्ही परी ने जन्म लिया है।

दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल फोटो

दादा बने नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल फोटो

HighLights

  1. नवजोत सिंह सिद्धू के घर नन्ही परी ने जन्म लिया।

  2. बेटे करण सिद्धू और बहू इनायत बने माता-पिता।

  3. पोती का नाम आर्या सिद्धू रखा, जन्म 1 अक्टूबर को।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर किलकारी गूंजी है। नवजोत सिंह सिद्धू दादा बन गए। उनके घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। उनके बेटे करण सिद्धू और बहू माता-पिता बन गए हैं। नन्ही परी का नाम आर्या सिद्धू रखा है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर खुशियां साझा की है। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि हम दादा बन गए हैं। बेटे करण और बहू इनायत के घर प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है। नन्ही प्यारी का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ।

सोशल मीडिया पर खूबसूरत कार्ड शेयर कर फैंस से खुशियां साझा की। साथ ही सिद्धू ने इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। कार्ड पर दादा-दादी (नवजोत सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू) और नाना-नानी (मीना व मनिंदर रंधावा) का नाम लिखा है। नवजोत सिंह सिद्धू के फैंस और उनके करीबी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं।

मां कात्यायनी की साधान की थी नवजोत सिद्धू

इससे पहले जुलाई में नवजोत सिंह सिद्धू नौ दिनों तक वृंदावन में धार्मिक प्रवास पर रहे। गुप्त नवरात्र में नौ दिन तक मां कात्यायनी की साधना की थी। नौ दिनों तक मंदिर में गुप्त नवरात्र के दौरान आयोजित होने वाले महायज्ञ में शामिल हुए।

मंदिर परिसर में अपने बीच नवजोत सिंह सिद्धू को देखते ही श्रद्धालुओं में उनके समीप पहुंचकर सेल्फी लेने की होड़ लग गई थी। सुरक्षागार्डों ने श्रद्धालुओं को सिद्धू से दूर कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वृंदावन और मां कात्यायनी का यह पावन धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। 

 