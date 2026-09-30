Punjab Weather 30th September: मानसून सुस्त, शुष्क मौसम व धूप से बढ़ेगा दिन का तापमान, रातें होंगी ठंडी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मानसून की विदाई के इस दौर में मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। 30 सितंबर, यानी कि आज से लेकर 3 अक्टूबर तक पूरे पंजाब में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है। अगर बात तापमान की करें, तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है।

वहीं, रात के यानी न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तर-पश्चिम पंजाब के जिलों में यह सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। यह भी पढ़ें- Punjab Mandi Rates: सोने-चांदी में गिरावट, दिसावरी मंडियों में अनाज व किराना की कीमतों में दिखी हलचल 24 घंटों में 3.3 डिग्री बढ़ा तापमान मंगलवार को दर्ज किए गए तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो कल के मुकाबले राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, यह अभी भी इस मौसम के सामान्य तापमान से लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा में 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा हवाई अड्डे पर यह पारा 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की स्थिति इस प्रकार रही: चंडीगढ़: दिन का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें पिछले 24 घंटों के भीतर 7.4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

अमृतसर: यहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

लुधियाना: औद्योगिक नगरी में तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटियाला: पटियाला में अधिकतम पारा 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच राज्य के लगभग सभी मौसम केंद्रों पर बारिश शून्य दर्ज की गई, जिससे साफ है कि नमी अब कम हो रही है। यह भी पढ़ें- Asian Games 2026: बंदूक थामी, निशाना साधा; होशियारपुर के नीरज ने एशियन गेम्स में शूटिंग में जीता रजत किसानों के लिए विशेष हिदायतें जारी मौसम में आ रहे इस बदलाव को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने पंजाब के किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके: सिंचाई पर तुरंत रोक लगाएं: आने वाले 4 से 5 दिनों तक शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए फसलों, हरी सब्जियों और फलदार बागों में सिंचाई का काम फिलहाल टाल दें। जल निकासी का रखें ध्यान: जिन खेतों में पहले से पानी भरा हुआ है या हालिया बारिश का पानी इकट्ठा है, वहां तुरंत जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करें। खेतों में पानी रुकने से फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।