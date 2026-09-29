Punjab Mandi Rates: सोने-चांदी में गिरावट, दिसावरी मंडियों में अनाज व किराना की कीमतों में दिखी हलचल
सराफा में सोना-चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे, वहीं पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज, दलहन, तेल-तिलहन और किराना जिंसों के भावों में मिला-जुला फेरबदल दर्ज किया गया।
HighLights
सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई।
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा के विस्तृत मंडी भाव।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 29 सितंबर, यानी आज, सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। कृषि जिंसों के बाजारों में जबर्दस्त हलचल देखने को मिली। सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड ₹1,49,000 और चांदी ₹2,30,000 प्रति किलो तक पहुंच गई।
दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कारोबारी गतिविधियों के बीच मिश्रित रुझान देखा गया। खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,915-2,925 प्रति क्विंटल, आटा ₹1,590-1,600 (50 किग्रा) तथा सरसों खल ₹3,580 के भाव बिकी।
लुधियाना में राजमां चित्रा ₹10,000-12,800, चनादाल ₹8,300-8,600 और 1121 सेला चावल ₹10,400-10,600 के स्तर पर रहे। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम ₹11,300-11,500 तथा देशी गुड़ ₹5,750-5,800 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज हुआ। जालंधर में किराना जिंसों में जीरा ₹24,600-27,600 तथा हल्दी इरोड ₹19,300-19,400 बिकी, जबकि बठिंडा में कपास और बिनौला खल के भाव स्थिर रहे।
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पंजाब मंडी भाव (29/09/2026)
|विवरण / श्रेणी
|दर (₹)
|इकाई
|सोना स्टैंडर्ड
|1,49,000
|प्रति 10 ग्राम
|सोना 24 कैरेट
|1,51,700
|प्रति 10 ग्राम
|आभूषण
|1,41,081
|प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|1,14,980
|प्रति नग
|चांदी
|2,30,000
|किलो
|सिक्का
|2,54,000
|किलो
1. लोहा व इस्पात (प्रति टन / जीएसटी अतिरिक्त, जहाँ लागू हो)
|श्रेणी / ब्रांड
|विवरण / साइज
|दर (रुपये में)
|सरिया (कामधेनु)
|8 MM
|
71,700
|10 MM
|
70,600
|12 MM
|
68,200
|16-25 MM
|
69,400
|कामधेनु पीएएस-10000 (प्रति पीस)
|8 MM
|
406
|10 MM
|
622
|12 MM
|
880
|16 MM
|
1,565
|20 MM
|
2,447
|25 MM
|
3,820
|अम्बा शक्ति 500 एसडी
|8 MM
|
70,100
|10 MM
|
69,000
|12 MM
|
68,300
|16-25 MM
|
69,200
|32 MM
|
69,500
|अम्बा शक्ति-ट्राईकोर
|8 MM
|
68,400
|10 MM
|
69,100
|12 MM
|
66,700
|16-25 MM
|
68,200
|32 MM
|
64,600
|केवीएस टीएमटी बार
|8 MM
|
70,700
|10 MM
|
70,300
|12 MM
|
68,200
|16-25 MM
|
69,600
|28-32 MM
|
66,800
|टीएमटी जयभारत
|8 MM
|
72,600
|10 MM
|
71,400
|12 MM
|
69,000
|16-25 MM
|
70,000
|अनमोल-500 एसडी
|8 MM
|
72,600
|10 MM
|
71,400
|12 MM
|
69,000
|16-25 MM
|
70,000
|एंगल
|राना (50X5)
|
48,000
|केवीएस-एमएस (35X5)
|
51,000
|केवीएस-एमएस (40X5/6)
|
51,500
|केवीएस-एमएस (50X5)
|
52,000
|केवीएस-एमएस (50X6)
|
53,500
|केवीएस-एमएस (65X5/6)
|
53,000
|जयभारत / अनमोल (50X5 से 75X10)
|
51,800 - 52,300
|चैनल
|राना (जीएसटी अतिरिक्त)
|
49,000
|एमएस केवीएस (75X40 / 100X50)
|
52,500
|जयभारत / अनमोल
|
52,800
|गार्डर (ज्वाइस्ट) & टी-आयरन
|गार्डर जयभारत / अनमोल
|
53,000
|टी-आयरन राना
|
50,000
|बिलट
|ढाई से तीन इंच
|
45,000
|साढ़े तीन इंच
|
45,500
|चार इंच / पांच इंच
|
46,500
|छ: इंच
|
47,000
|स्क्रैप व अन्य
|पुरानी स्क्रैप
|
39,000
|मैल्टिंग स्क्रैप
|
40,000
|इंगट
|
47,000
|राउंड
|
53,000
2. अलौह धातु (प्रति किलो / जीएसटी अतिरिक्त)
|धातु का नाम
|वैरायटी / विवरण
|दर (रुपये में)
|एंटीमनी
|चीन
|
2,100
|कैडमियम
|रॉड
|
418
|लैड (सीसा)
|बैट्री सफेद
|
113
|बैट्री काला
|
93
|देशी मुलायम
|
188 - 206
|देशी सख्त (1-1.5%)
|
194 - 205
|देशी सख्त (4%)
|
207 - 214
|पी.पी.
|
111
|गन मैटल स्क्रैप
|लोकल
|
1,097
|मिक्स
|
1,107
|जालंधर
|
1,117
|ब्रास (पीतल)
|हनी
|
940 - 982
|रेडिएटर (देशी / विदेशी)
|
761
|चादरी देशी
|
923 - 965
|पुर्जे स्क्रैप
|
900 - 942
|टिन (रांग)
|इंगट मलेशिया
|
5,300
|इंडोनेशिया
|
5,320
|जिंक (जस्ता)
|इंगट (पटरा) HZL
|
438
|AZ
|
465
|IZ
|
442
|JZ
|
440
|PMI
|
390
|ड्रास (ढीमा)
|
352
|निकिल कैथोड
|रसियन (4X4)
|
1,605
|रसियन (8X8)
|
1,610
|रसियन (4X24)
|
1,615
|नार्वे (4X4)
|
1,620
|नार्वे (4X24)
|
1,625
|कॉपर (तांबा)
|आरमेचर प्लांट
|
1,340
|भट्टी
|
1,338
|सीसी
|
1,465
|एल्यूमीनियम
|सीजी इंगट
|
353
|शीट कटिंग
|
329
|वायर स्क्रैप
|
334
|बर्तनफूट
|
293
|पुर्जाफूट
|
245
|रॉड (लोकल)
|
346
|रॉड (कम्पनी)
|
365
3. दिसावरी मंडियाँ (29-09-2026)
खन्ना
|जिन्स / उत्पाद
|मात्रा / विवरण
|दर (रुपये में)
|राइसब्रान (खाद्य)
|प्रति प्वाइंट
|
225
|राइसब्रान (अखाद्य)
|प्रति प्वाइंट
|
223
|खल सरसों
|प्रति क्विंटल
|
3,580
|DOC राइसब्रान बैच सफेद
|प्रति क्विंटल
|
2,020
|DOC कंटीन्यूअस
|प्रति क्विंटल
|
2,000
|सरसों
|प्रति टन
|
28,500
|सूरजमुखी
|प्रति टन
|
28,000
|गेहूं
|प्रति क्विंटल
|
2,915 - 2,925
|आटा
|50 किग्रा
|
1,590 - 1,600
|मैदा
|प्रति बैग
|
1,690 - 1,700
|चोकर
|45 किग्रा
|
1,200
|चोकर
|30 किग्रा
|
740
|सूजी
|50 किग्रा
|
1,715 - 1,725
|मक्की बिहार
|प्रति क्विंटल
|
2,700 - 2,750
लुधियाना
|श्रेणी
|जिन्स / सामग्री
|दर (रुपये में)
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा
|
10,000 - 12,800
|अरहर दाल
|
12,400 - 13,400
|उड़द साबुत
|
11,200 - 13,000
|उड़द धोया
|
11,700 - 13,200
|उड़द छिलका
|
11,200 - 12,600
|दाल मसूर
|
7,800 - 11,500
|चनादाल
|
8,300 - 8,600
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
|
3,350
|काबली चना
|
8,000 - 12,800
|मूंग साबुत
|
9,000 - 10,500
|मूंग धोया
|
9,500 - 12,000
|चावल
|डीबी सेला
|
9,600 - 9,800
|शरबती स्टीम
|
7,500 - 7,700
|चावल 1121 सेला
|
10,400 - 10,600
|तेल & खल
|तेल बिनौला
|
15,500
|चावल तेल
|
13,500
|सरसों तेल
|
17,300 - 17,400
|खल सरसों
|
3,600 - 3,650
|खल बिनौला
|
4,200 - 4,300
|DOC मूंगफली
|
36,500
|किराना
|जीरा
|
23,000 - 26,400
|धनिया
|
16,600 - 19,300
|हल्दी
|
19,300 - 23,200
|केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
|
275 - 280
अमृतसर
|जिन्स / उत्पाद
|विवरण / किस्म
|दर (रुपये में)
|चावल
|बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
11,300 - 11,500
|बासमती (1121 नं.) सेला
|
10,300 - 10,400
|शरबती सेला
|
6,700 - 6,800
|शरबती स्टीम
|
7,500 - 7,800
|चावल (1509) नया सेला
|
8,200 - 8,400
|PR-11 चावल
|
5,800 - 5,900
|धान
|शरबती धान
|
3,500 - 3,550
|बासमती 1121 धान
|
5,600 - 5,700
|धान (1509) नया
|
4,300 - 4,400
|दलहन & गुड़
|देशी चना
|
8,100 - 8,200
|चनादाल
|
8,400 - 8,700
|गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल)
|
5,750 - 5,800
|शक्कर देशी
|
5,700 - 5,750
|बूरा खांड
|
5,650 - 5,700
जालंधर
|श्रेणी
|जिन्स / विवरण
|दर (रुपये में)
|अनाज & दालें
|गेहूं दड़ा
|
2,875 - 2,885
|चावल परमल कच्चा
|
3,950 - 4,000
|चावल परमल सेला
|
3,800 - 3,900
|मक्की बिहार
|
2,650 - 2,675
|मक्की यूपी
|
2,540 - 2,550
|दाल उड़द छिलका
|
11,600 - 13,000
|चना देशी छना
|
8,300 - 8,500
|दाल चना
|
8,400 - 8,700
|काबली चना
|
8,500 - 12,500
|राजमां चित्रा पुणे
|
10,300 - 12,300
|राजमां चित्रा चीन
|
12,500 - 13,200
|राजमां शर्मिली
|
8,500 - 8,600
|किराना
|जीरा
|
24,600 - 27,600
|धनिया
|
16,900 - 20,900
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
17,500 - 18,500
|लालमिर्च तेजा
|
26,000 - 29,800
|हल्दी इरोड गट्टा
|
19,300 - 19,400
|हल्दी निजामाबाद
|
22,200 - 24,700
|मेवा (प्रति किलो / क्विंटल)
|काजू (320 नं.)
|
1,000 - 1,020
|काजू (210 नं.)
|
1,060 - 1,090
|काजू (240 नं.)
|
1,030 - 1,040
|काजू (180 नं.)
|
1,150 - 1,160
|मखाना
|
850 - 1,350
|गोला (सूखा नारियल)
|
37,000 - 46,000
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बठिंडा
|जिन्स / सामग्री
|मात्रा / विवरण
|दर (रुपये में)
|रुई (J-34)
|पंजाब (प्रति मन)
|
6,550 - 6,625
|हरियाणा (प्रति मन)
|
6,500 - 6,525
|राजस्थान (प्रति मन)
|
6,550 - 6,625
|कपास & खल
|बिनौला
|
4,800 - 5,000
|नरमा कपास नई
|
8,300 - 8,600
|खल बिनौला (प्रति क्विंटल)
|
3,950 - 4,000
|सरसों खल (प्रति क्विंटल)
|
3,300 - 3,350
|गेहूं चोकर
|29 किलो बैग
|
650
|50 किलो बैग
|
1,200
यहाँ दिए गए बाज़ार/मंडी भावों (Mandi Rates) का श्रेणीबद्ध विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत है:
## 1. लोहा व इस्पात (प्रति टन / जीएसटी अतिरिक्त, जहाँ लागू हो)
| श्रेणी / ब्रांड | विवरण / साइज | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **सरिया (कामधेनु)** | 8 MM | 71,700
|| | 10 MM | 70,600
|| | 12 MM | 68,200
|| | 16-25 MM | 69,400
|| **कामधेनु पीएएस-10000 (प्रति पीस)** | 8 MM | 406
|| | 10 MM | 622
|| | 12 MM | 880
|| | 16 MM | 1,565
|| | 20 MM | 2,447
|| | 25 MM | 3,820
|| **अम्बा शक्ति 500 एसडी** | 8 MM | 70,100
|| | 10 MM | 69,000
|| | 12 MM | 68,300
|| | 16-25 MM | 69,200
|| | 32 MM | 69,500
|| **अम्बा शक्ति-ट्राईकोर** | 8 MM | 68,400
|| | 10 MM | 69,100
|| | 12 MM | 66,700
|| | 16-25 MM | 68,200
|| | 32 MM | 64,600
|| **केवीएस टीएमटी बार** | 8 MM | 70,700
|| | 10 MM | 70,300
|| | 12 MM | 68,200
|| | 16-25 MM | 69,600
|| | 28-32 MM | 66,800
|| **टीएमटी जयभारत** | 8 MM | 72,600
|| | 10 MM | 71,400
|| | 12 MM | 69,000
|| | 16-25 MM | 70,000
|| **अनमोल-500 एसडी** | 8 MM | 72,600
|| | 10 MM | 71,400
|| | 12 MM | 69,000
|| | 16-25 MM | 70,000
|| **एंगल** | राना (50X5) | 48,000
|| | केवीएस-एमएस (35X5) | 51,000
|| | केवीएस-एमएस (40X5/6) | 51,500
|| | केवीएस-एमएस (50X5) | 52,000
|| | केवीएस-एमएस (50X6) | 53,500
|| | केवीएस-एमएस (65X5/6) | 53,000
|| | जयभारत / अनमोल (50X5 से 75X10) | 51,800 - 52,300
|| **चैनल** | राना (जीएसटी अतिरिक्त) | 49,000
|| | एमएस केवीएस (75X40 / 100X50) | 52,500
|| | जयभारत / अनमोल | 52,800
|| **गार्डर (ज्वाइस्ट) & टी-आयरन** | गार्डर जयभारत / अनमोल | 53,000
|| | टी-आयरन राना | 50,000
|| **बिलट** | ढाई से तीन इंच | 45,000
|| | साढ़े तीन इंच | 45,500
|| | चार इंच / पांच इंच | 46,500
|| | छ: इंच | 47,000
|| **स्क्रैप व अन्य** | पुरानी स्क्रैप | 39,000
|| | मैल्टिंग स्क्रैप | 40,000
|| | इंगट | 47,000
|| | राउंड | 53,000
|
---
## 2. अलौह धातु (प्रति किलो / जीएसटी अतिरिक्त)
| धातु का नाम | वैरायटी / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **एंटीमनी** | चीन | 2,100
|| **कैडमियम** | रॉड | 418
|| **लैड (सीसा)** | बैट्री सफेद | 113
|| | बैट्री काला | 93
|| | देशी मुलायम | 188 - 206
|| | देशी सख्त (1-1.5%) | 194 - 205
|| | देशी सख्त (4%) | 207 - 214
|| | पी.पी. | 111
|| **गन मैटल स्क्रैप** | लोकल | 1,097
|| | मिक्स | 1,107
|| | जालंधर | 1,117
|| **ब्रास (पीतल)** | हनी | 940 - 982
|| | रेडिएटर (देशी / विदेशी) | 761
|| | चादरी देशी | 923 - 965
|| | पुर्जे स्क्रैप | 900 - 942
|| **टिन (रांग)** | इंगट मलेशिया | 5,300
|| | इंडोनेशिया | 5,320
|| **जिंक (जस्ता)** | इंगट (पटरा) HZL | 438
|| | AZ | 465
|| | IZ | 442
|| | JZ | 440
|| | PMI | 390
|| | ड्रास (ढीमा) | 352
|| **निकिल कैथोड** | रसियन (4X4) | 1,605
|| | रसियन (8X8) | 1,610
|| | रसियन (4X24) | 1,615
|| | नार्वे (4X4) | 1,620
|| | नार्वे (4X24) | 1,625
|| **कॉपर (तांबा)** | आरमेचर प्लांट | 1,340
|| | भट्टी | 1,338
|| | सीसी | 1,465
|| **एल्यूमीनियम** | सीजी इंगट | 353
|| | शीट कटिंग | 329
|| | वायर स्क्रैप | 334
|| | बर्तनफूट | 293
|| | पुर्जाफूट | 245
|| | रॉड (लोकल) | 346
|| | रॉड (कम्पनी) | 365
|
---
## 3. दिसावरी मंडियाँ (29-09-2026)
### खन्ना
| जिन्स / उत्पाद | मात्रा / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 225
|| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 223
|| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3,580
|| DOC राइसब्रान बैच सफेद | प्रति क्विंटल | 2,020
|| DOC कंटीन्यूअस | प्रति क्विंटल | 2,000
|| सरसों | प्रति टन | 28,500
|| सूरजमुखी | प्रति टन | 28,000
|| गेहूं | प्रति क्विंटल | 2,915 - 2,925
|| आटा | 50 किग्रा | 1,590 - 1,600
|| मैदा | प्रति बैग | 1,690 - 1,700
|| चोकर | 45 किग्रा | 1,200
|| चोकर | 30 किग्रा | 740
|| सूजी | 50 किग्रा | 1,715 - 1,725
|| मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,700 - 2,750
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### लुधियाना
| श्रेणी | जिन्स / सामग्री | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **दाल-दलहन** | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,800
|| | अरहर दाल | 12,400 - 13,400
|| | उड़द साबुत | 11,200 - 13,000
|| | उड़द धोया | 11,700 - 13,200
|| | उड़द छिलका | 11,200 - 12,600
|| | दाल मसूर | 7,800 - 11,500
|| | चनादाल | 8,300 - 8,600
|| | एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3,350
|| | काबली चना | 8,000 - 12,800
|| | मूंग साबुत | 9,000 - 10,500
|| | मूंग धोया | 9,500 - 12,000
|| **चावल** | डीबी सेला | 9,600 - 9,800
|| | शरबती स्टीम | 7,500 - 7,700
|| | चावल 1121 सेला | 10,400 - 10,600
|| **तेल & खल** | तेल बिनौला | 15,500
|| | चावल तेल | 13,500
|| | सरसों तेल | 17,300 - 17,400
|| | खल सरसों | 3,600 - 3,650
|| | खल बिनौला | 4,200 - 4,300
|| | DOC मूंगफली | 36,500
|| **किराना** | जीरा | 23,000 - 26,400
|| | धनिया | 16,600 - 19,300
|| | हल्दी | 19,300 - 23,200
|| | केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275 - 280
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### अमृतसर
| जिन्स / उत्पाद | विवरण / किस्म | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **चावल** | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11,300 - 11,500
|| | बासमती (1121 नं.) सेला | 10,300 - 10,400
|| | शरबती सेला | 6,700 - 6,800
|| | शरबती स्टीम | 7,500 - 7,800
|| | चावल (1509) नया सेला | 8,200 - 8,400
|| | PR-11 चावल | 5,800 - 5,900
|| **धान** | शरबती धान | 3,500 - 3,550
|| | बासमती 1121 धान | 5,600 - 5,700
|| | धान (1509) नया | 4,300 - 4,400
|| **दलहन & गुड़** | देशी चना | 8,100 - 8,200
|| | चनादाल | 8,400 - 8,700
|| | गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल) | 5,750 - 5,800
|| | शक्कर देशी | 5,700 - 5,750
|| | बूरा खांड | 5,650 - 5,700
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### जालंधर
| श्रेणी | जिन्स / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **अनाज & दालें** | गेहूं दड़ा | 2,875 - 2,885
|| | चावल परमल कच्चा | 3,950 - 4,000
|| | चावल परमल सेला | 3,800 - 3,900
|| | मक्की बिहार | 2,650 - 2,675
|| | मक्की यूपी | 2,540 - 2,550
|| | दाल उड़द छिलका | 11,600 - 13,000
|| | चना देशी छना | 8,300 - 8,500
|| | दाल चना | 8,400 - 8,700
|| | काबली चना | 8,500 - 12,500
|| | राजमां चित्रा पुणे | 10,300 - 12,300
|| | राजमां चित्रा चीन | 12,500 - 13,200
|| | राजमां शर्मिली | 8,500 - 8,600
|| **किराना** | जीरा | 24,600 - 27,600
|| | धनिया | 16,900 - 20,900
|| | लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500
|| | लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800
|| | हल्दी इरोड गट्टा | 19,300 - 19,400
|| | हल्दी निजामाबाद | 22,200 - 24,700
|| **मेवा (प्रति किलो / क्विंटल)** | काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020
|| | काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090
|| | काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040
|| | काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160
|| | मखाना | 850 - 1,350
|| | गोला (सूखा नारियल) | 37,000 - 46,000
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### भटिंडा
| जिन्स / सामग्री | मात्रा / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **रुई (J-34)** | पंजाब (प्रति मन) | 6,550 - 6,625
|| | हरियाणा (प्रति मन) | 6,500 - 6,525
|| | राजस्थान (प्रति मन) | 6,550 - 6,625
|| **कपास & खल** | बिनौला | 4,800 - 5,000
|| | नरमा कपास नई | 8,300 - 8,600
|| | खल बिनौला (प्रति क्विंटल) | 3,950 - 4,000
|| | सरसों खल (प्रति क्विंटल) | 3,300 - 3,350
|| **गेहूं चोकर** | 29 किलो बैग | 650
|| | 50 किलो बैग | 1,200
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