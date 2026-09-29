Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Punjab Mandi Rates: सोने-चांदी में गिरावट, दिसावरी मंडियों में अनाज व किराना की कीमतों में दिखी हलचल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 06:09 PM (IST)

सराफा में सोना-चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे, वहीं पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज, दलहन, तेल-तिलहन और किराना जिंसों के भावों में मिला-जुला फेरबदल दर्ज किया गया।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई।

  2. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव।

  3. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा के विस्तृत मंडी भाव।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 29 सितंबर, यानी आज, सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। कृषि जिंसों के बाजारों में जबर्दस्त हलचल देखने को मिली। सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड ₹1,49,000 और चांदी ₹2,30,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। 

दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कारोबारी गतिविधियों के बीच मिश्रित रुझान देखा गया। खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,915-2,925 प्रति क्विंटल, आटा ₹1,590-1,600 (50 किग्रा) तथा सरसों खल ₹3,580 के भाव बिकी।

लुधियाना में राजमां चित्रा ₹10,000-12,800, चनादाल ₹8,300-8,600 और 1121 सेला चावल ₹10,400-10,600 के स्तर पर रहे। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम ₹11,300-11,500 तथा देशी गुड़ ₹5,750-5,800 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज हुआ। जालंधर में किराना जिंसों में जीरा ₹24,600-27,600 तथा हल्दी इरोड ₹19,300-19,400 बिकी, जबकि बठिंडा में कपास और बिनौला खल के भाव स्थिर रहे। 

यह भी पढ़ें- जालंधर के लाल गुरिंदरवीर सिंह ने एशियन गेम्स में किया कमाल, 400 मीटर रिले में जीता कांस्य पदक; PM भी कर चुके हैं तारीफ

पंजाब मंडी भाव (29/09/2026)

विवरण / श्रेणी दर (₹) इकाई
सोना स्टैंडर्ड 1,49,000 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,51,700 प्रति 10 ग्राम
आभूषण 1,41,081 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,14,980 प्रति नग
चांदी 2,30,000 किलो
सिक्का 2,54,000 किलो


यहाँ दिए गए बाज़ार/मंडी भावों (Mandi Rates) का श्रेणीबद्ध विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत है:

 

1. लोहा व इस्पात (प्रति टन / जीएसटी अतिरिक्त, जहाँ लागू हो)

 

श्रेणी / ब्रांड विवरण / साइज दर (रुपये में)
सरिया (कामधेनु) 8 MM
71,700
  10 MM
70,600
  12 MM
68,200
  16-25 MM
69,400
कामधेनु पीएएस-10000 (प्रति पीस) 8 MM
406
  10 MM
622
  12 MM
880
  16 MM
1,565
  20 MM
2,447
  25 MM
3,820
अम्बा शक्ति 500 एसडी 8 MM
70,100
  10 MM
69,000
  12 MM
68,300
  16-25 MM
69,200
  32 MM
69,500
अम्बा शक्ति-ट्राईकोर 8 MM
68,400
  10 MM
69,100
  12 MM
66,700
  16-25 MM
68,200
  32 MM
64,600
केवीएस टीएमटी बार 8 MM
70,700
  10 MM
70,300
  12 MM
68,200
  16-25 MM
69,600
  28-32 MM
66,800
टीएमटी जयभारत 8 MM
72,600
  10 MM
71,400
  12 MM
69,000
  16-25 MM
70,000
अनमोल-500 एसडी 8 MM
72,600
  10 MM
71,400
  12 MM
69,000
  16-25 MM
70,000
एंगल राना (50X5)
48,000
  केवीएस-एमएस (35X5)
51,000
  केवीएस-एमएस (40X5/6)
51,500
  केवीएस-एमएस (50X5)
52,000
  केवीएस-एमएस (50X6)
53,500
  केवीएस-एमएस (65X5/6)
53,000
  जयभारत / अनमोल (50X5 से 75X10)
51,800 - 52,300
चैनल राना (जीएसटी अतिरिक्त)
49,000
  एमएस केवीएस (75X40 / 100X50)
52,500
  जयभारत / अनमोल
52,800
गार्डर (ज्वाइस्ट) & टी-आयरन गार्डर जयभारत / अनमोल
53,000
  टी-आयरन राना
50,000
बिलट ढाई से तीन इंच
45,000
  साढ़े तीन इंच
45,500
  चार इंच / पांच इंच
46,500
  छ: इंच
47,000
स्क्रैप व अन्य पुरानी स्क्रैप
39,000
  मैल्टिंग स्क्रैप
40,000
  इंगट
47,000
  राउंड
53,000

2. अलौह धातु (प्रति किलो / जीएसटी अतिरिक्त)

 

धातु का नाम वैरायटी / विवरण दर (रुपये में)
एंटीमनी चीन
2,100
कैडमियम रॉड
418
लैड (सीसा) बैट्री सफेद
113
  बैट्री काला
93
  देशी मुलायम
188 - 206
  देशी सख्त (1-1.5%)
194 - 205
  देशी सख्त (4%)
207 - 214
  पी.पी.
111
गन मैटल स्क्रैप लोकल
1,097
  मिक्स
1,107
  जालंधर
1,117
ब्रास (पीतल) हनी
940 - 982
  रेडिएटर (देशी / विदेशी)
761
  चादरी देशी
923 - 965
  पुर्जे स्क्रैप
900 - 942
टिन (रांग) इंगट मलेशिया
5,300
  इंडोनेशिया
5,320
जिंक (जस्ता) इंगट (पटरा) HZL
438
  AZ
465
  IZ
442
  JZ
440
  PMI
390
  ड्रास (ढीमा)
352
निकिल कैथोड रसियन (4X4)
1,605
  रसियन (8X8)
1,610
  रसियन (4X24)
1,615
  नार्वे (4X4)
1,620
  नार्वे (4X24)
1,625
कॉपर (तांबा) आरमेचर प्लांट
1,340
  भट्टी
1,338
  सीसी
1,465
एल्यूमीनियम सीजी इंगट
353
  शीट कटिंग
329
  वायर स्क्रैप
334
  बर्तनफूट
293
  पुर्जाफूट
245
  रॉड (लोकल)
346
  रॉड (कम्पनी)
365
 

3. दिसावरी मंडियाँ (29-09-2026)

 

 

खन्ना

 

जिन्स / उत्पाद मात्रा / विवरण दर (रुपये में)
राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट
225
राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट
223
खल सरसों प्रति क्विंटल
3,580
DOC राइसब्रान बैच सफेद प्रति क्विंटल
2,020
DOC कंटीन्यूअस प्रति क्विंटल
2,000
सरसों प्रति टन
28,500
सूरजमुखी प्रति टन
28,000
गेहूं प्रति क्विंटल
2,915 - 2,925
आटा 50 किग्रा
1,590 - 1,600
मैदा प्रति बैग
1,690 - 1,700
चोकर 45 किग्रा
1,200
चोकर 30 किग्रा
740
सूजी 50 किग्रा
1,715 - 1,725
मक्की बिहार प्रति क्विंटल
2,700 - 2,750
 

लुधियाना

 

श्रेणी जिन्स / सामग्री दर (रुपये में)
दाल-दलहन राजमां चित्रा
10,000 - 12,800
  अरहर दाल
12,400 - 13,400
  उड़द साबुत
11,200 - 13,000
  उड़द धोया
11,700 - 13,200
  उड़द छिलका
11,200 - 12,600
  दाल मसूर
7,800 - 11,500
  चनादाल
8,300 - 8,600
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
3,350
  काबली चना
8,000 - 12,800
  मूंग साबुत
9,000 - 10,500
  मूंग धोया
9,500 - 12,000
चावल डीबी सेला
9,600 - 9,800
  शरबती स्टीम
7,500 - 7,700
  चावल 1121 सेला
10,400 - 10,600
तेल & खल तेल बिनौला
15,500
  चावल तेल
13,500
  सरसों तेल
17,300 - 17,400
  खल सरसों
3,600 - 3,650
  खल बिनौला
4,200 - 4,300
  DOC मूंगफली
36,500
किराना जीरा
23,000 - 26,400
  धनिया
16,600 - 19,300
  हल्दी
19,300 - 23,200
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
275 - 280
 

अमृतसर

 

जिन्स / उत्पाद विवरण / किस्म दर (रुपये में)
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
11,300 - 11,500
  बासमती (1121 नं.) सेला
10,300 - 10,400
  शरबती सेला
6,700 - 6,800
  शरबती स्टीम
7,500 - 7,800
  चावल (1509) नया सेला
8,200 - 8,400
  PR-11 चावल
5,800 - 5,900
धान शरबती धान
3,500 - 3,550
  बासमती 1121 धान
5,600 - 5,700
  धान (1509) नया
4,300 - 4,400
दलहन & गुड़ देशी चना
8,100 - 8,200
  चनादाल
8,400 - 8,700
  गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल)
5,750 - 5,800
  शक्कर देशी
5,700 - 5,750
  बूरा खांड
5,650 - 5,700
 

जालंधर

 

श्रेणी जिन्स / विवरण दर (रुपये में)
अनाज & दालें गेहूं दड़ा
2,875 - 2,885
  चावल परमल कच्चा
3,950 - 4,000
  चावल परमल सेला
3,800 - 3,900
  मक्की बिहार
2,650 - 2,675
  मक्की यूपी
2,540 - 2,550
  दाल उड़द छिलका
11,600 - 13,000
  चना देशी छना
8,300 - 8,500
  दाल चना
8,400 - 8,700
  काबली चना
8,500 - 12,500
  राजमां चित्रा पुणे
10,300 - 12,300
  राजमां चित्रा चीन
12,500 - 13,200
  राजमां शर्मिली
8,500 - 8,600
किराना जीरा
24,600 - 27,600
  धनिया
16,900 - 20,900
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
  लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
  हल्दी इरोड गट्टा
19,300 - 19,400
  हल्दी निजामाबाद
22,200 - 24,700
मेवा (प्रति किलो / क्विंटल) काजू (320 नं.)
1,000 - 1,020
  काजू (210 नं.)
1,060 - 1,090
  काजू (240 नं.)
1,030 - 1,040
  काजू (180 नं.)
1,150 - 1,160
  मखाना
850 - 1,350
  गोला (सूखा नारियल)
37,000 - 46,000

बठिंडा

 

जिन्स / सामग्री मात्रा / विवरण दर (रुपये में)
रुई (J-34) पंजाब (प्रति मन)
6,550 - 6,625
  हरियाणा (प्रति मन)
6,500 - 6,525
  राजस्थान (प्रति मन)
6,550 - 6,625
कपास & खल बिनौला
4,800 - 5,000
  नरमा कपास नई
8,300 - 8,600
  खल बिनौला (प्रति क्विंटल)
3,950 - 4,000
  सरसों खल (प्रति क्विंटल)
3,300 - 3,350
गेहूं चोकर 29 किलो बैग
650
  50 किलो बैग
1,200


यहाँ दिए गए बाज़ार/मंडी भावों (Mandi Rates) का श्रेणीबद्ध विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत है:
## 1. लोहा व इस्पात (प्रति टन / जीएसटी अतिरिक्त, जहाँ लागू हो)


| श्रेणी / ब्रांड | विवरण / साइज | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **सरिया (कामधेनु)** | 8 MM | 71,700
 ||  | 10 MM | 70,600
 ||  | 12 MM | 68,200
 ||  | 16-25 MM | 69,400
 || **कामधेनु पीएएस-10000 (प्रति पीस)** | 8 MM | 406
 ||  | 10 MM | 622
 ||  | 12 MM | 880
 ||  | 16 MM | 1,565
 ||  | 20 MM | 2,447
 ||  | 25 MM | 3,820
 || **अम्बा शक्ति 500 एसडी** | 8 MM | 70,100
 ||  | 10 MM | 69,000
 ||  | 12 MM | 68,300
 ||  | 16-25 MM | 69,200
 ||  | 32 MM | 69,500
 || **अम्बा शक्ति-ट्राईकोर** | 8 MM | 68,400
 ||  | 10 MM | 69,100
 ||  | 12 MM | 66,700
 ||  | 16-25 MM | 68,200
 ||  | 32 MM | 64,600
 || **केवीएस टीएमटी बार** | 8 MM | 70,700
 ||  | 10 MM | 70,300
 ||  | 12 MM | 68,200
 ||  | 16-25 MM | 69,600
 ||  | 28-32 MM | 66,800
 || **टीएमटी जयभारत** | 8 MM | 72,600
 ||  | 10 MM | 71,400
 ||  | 12 MM | 69,000
 ||  | 16-25 MM | 70,000
 || **अनमोल-500 एसडी** | 8 MM | 72,600
 ||  | 10 MM | 71,400
 ||  | 12 MM | 69,000
 ||  | 16-25 MM | 70,000
 || **एंगल** | राना (50X5) | 48,000
 ||  | केवीएस-एमएस (35X5) | 51,000
 ||  | केवीएस-एमएस (40X5/6) | 51,500
 ||  | केवीएस-एमएस (50X5) | 52,000
 ||  | केवीएस-एमएस (50X6) | 53,500
 ||  | केवीएस-एमएस (65X5/6) | 53,000
 ||  | जयभारत / अनमोल (50X5 से 75X10) | 51,800 - 52,300
 || **चैनल** | राना (जीएसटी अतिरिक्त) | 49,000
 ||  | एमएस केवीएस (75X40 / 100X50) | 52,500
 ||  | जयभारत / अनमोल | 52,800
 || **गार्डर (ज्वाइस्ट) & टी-आयरन** | गार्डर जयभारत / अनमोल | 53,000
 ||  | टी-आयरन राना | 50,000
 || **बिलट** | ढाई से तीन इंच | 45,000
 ||  | साढ़े तीन इंच | 45,500
 ||  | चार इंच / पांच इंच | 46,500
 ||  | छ: इंच | 47,000
 || **स्क्रैप व अन्य** | पुरानी स्क्रैप | 39,000
 ||  | मैल्टिंग स्क्रैप | 40,000
 ||  | इंगट | 47,000
 ||  | राउंड | 53,000
 |
---
## 2. अलौह धातु (प्रति किलो / जीएसटी अतिरिक्त)


| धातु का नाम | वैरायटी / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **एंटीमनी** | चीन | 2,100
 || **कैडमियम** | रॉड | 418
 || **लैड (सीसा)** | बैट्री सफेद | 113
 ||  | बैट्री काला | 93
 ||  | देशी मुलायम | 188 - 206
 ||  | देशी सख्त (1-1.5%) | 194 - 205
 ||  | देशी सख्त (4%) | 207 - 214
 ||  | पी.पी. | 111
 || **गन मैटल स्क्रैप** | लोकल | 1,097
 ||  | मिक्स | 1,107
 ||  | जालंधर | 1,117
 || **ब्रास (पीतल)** | हनी | 940 - 982
 ||  | रेडिएटर (देशी / विदेशी) | 761
 ||  | चादरी देशी | 923 - 965
 ||  | पुर्जे स्क्रैप | 900 - 942
 || **टिन (रांग)** | इंगट मलेशिया | 5,300
 ||  | इंडोनेशिया | 5,320
 || **जिंक (जस्ता)** | इंगट (पटरा) HZL | 438
 ||  | AZ | 465
 ||  | IZ | 442
 ||  | JZ | 440
 ||  | PMI | 390
 ||  | ड्रास (ढीमा) | 352
 || **निकिल कैथोड** | रसियन (4X4) | 1,605
 ||  | रसियन (8X8) | 1,610
 ||  | रसियन (4X24) | 1,615
 ||  | नार्वे (4X4) | 1,620
 ||  | नार्वे (4X24) | 1,625
 || **कॉपर (तांबा)** | आरमेचर प्लांट | 1,340
 ||  | भट्टी | 1,338
 ||  | सीसी | 1,465
 || **एल्यूमीनियम** | सीजी इंगट | 353
 ||  | शीट कटिंग | 329
 ||  | वायर स्क्रैप | 334
 ||  | बर्तनफूट | 293
 ||  | पुर्जाफूट | 245
 ||  | रॉड (लोकल) | 346
 ||  | रॉड (कम्पनी) | 365
 |
---
## 3. दिसावरी मंडियाँ (29-09-2026)


### खन्ना


| जिन्स / उत्पाद | मात्रा / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 225
 || राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 223
 || खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3,580
 || DOC राइसब्रान बैच सफेद | प्रति क्विंटल | 2,020
 || DOC कंटीन्यूअस | प्रति क्विंटल | 2,000
 || सरसों | प्रति टन | 28,500
 || सूरजमुखी | प्रति टन | 28,000
 || गेहूं | प्रति क्विंटल | 2,915 - 2,925
 || आटा | 50 किग्रा | 1,590 - 1,600
 || मैदा | प्रति बैग | 1,690 - 1,700
 || चोकर | 45 किग्रा | 1,200
 || चोकर | 30 किग्रा | 740
 || सूजी | 50 किग्रा | 1,715 - 1,725
 || मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,700 - 2,750
 |
### लुधियाना


| श्रेणी | जिन्स / सामग्री | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **दाल-दलहन** | राजमां चित्रा | 10,000 - 12,800
 ||  | अरहर दाल | 12,400 - 13,400
 ||  | उड़द साबुत | 11,200 - 13,000
 ||  | उड़द धोया | 11,700 - 13,200
 ||  | उड़द छिलका | 11,200 - 12,600
 ||  | दाल मसूर | 7,800 - 11,500
 ||  | चनादाल | 8,300 - 8,600
 ||  | एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3,350
 ||  | काबली चना | 8,000 - 12,800
 ||  | मूंग साबुत | 9,000 - 10,500
 ||  | मूंग धोया | 9,500 - 12,000
 || **चावल** | डीबी सेला | 9,600 - 9,800
 ||  | शरबती स्टीम | 7,500 - 7,700
 ||  | चावल 1121 सेला | 10,400 - 10,600
 || **तेल & खल** | तेल बिनौला | 15,500
 ||  | चावल तेल | 13,500
 ||  | सरसों तेल | 17,300 - 17,400
 ||  | खल सरसों | 3,600 - 3,650
 ||  | खल बिनौला | 4,200 - 4,300
 ||  | DOC मूंगफली | 36,500
 || **किराना** | जीरा | 23,000 - 26,400
 ||  | धनिया | 16,600 - 19,300
 ||  | हल्दी | 19,300 - 23,200
 ||  | केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) | 275 - 280
 |
### अमृतसर


| जिन्स / उत्पाद | विवरण / किस्म | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **चावल** | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 11,300 - 11,500
 ||  | बासमती (1121 नं.) सेला | 10,300 - 10,400
 ||  | शरबती सेला | 6,700 - 6,800
 ||  | शरबती स्टीम | 7,500 - 7,800
 ||  | चावल (1509) नया सेला | 8,200 - 8,400
 ||  | PR-11 चावल | 5,800 - 5,900
 || **धान** | शरबती धान | 3,500 - 3,550
 ||  | बासमती 1121 धान | 5,600 - 5,700
 ||  | धान (1509) नया | 4,300 - 4,400
 || **दलहन & गुड़** | देशी चना | 8,100 - 8,200
 ||  | चनादाल | 8,400 - 8,700
 ||  | गुड़ देशी पंजाब (प्रति क्विंटल) | 5,750 - 5,800
 ||  | शक्कर देशी | 5,700 - 5,750
 ||  | बूरा खांड | 5,650 - 5,700
 |
### जालंधर


| श्रेणी | जिन्स / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **अनाज & दालें** | गेहूं दड़ा | 2,875 - 2,885
 ||  | चावल परमल कच्चा | 3,950 - 4,000
 ||  | चावल परमल सेला | 3,800 - 3,900
 ||  | मक्की बिहार | 2,650 - 2,675
 ||  | मक्की यूपी | 2,540 - 2,550
 ||  | दाल उड़द छिलका | 11,600 - 13,000
 ||  | चना देशी छना | 8,300 - 8,500
 ||  | दाल चना | 8,400 - 8,700
 ||  | काबली चना | 8,500 - 12,500
 ||  | राजमां चित्रा पुणे | 10,300 - 12,300
 ||  | राजमां चित्रा चीन | 12,500 - 13,200
 ||  | राजमां शर्मिली | 8,500 - 8,600
 || **किराना** | जीरा | 24,600 - 27,600
 ||  | धनिया | 16,900 - 20,900
 ||  | लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17,500 - 18,500
 ||  | लालमिर्च तेजा | 26,000 - 29,800
 ||  | हल्दी इरोड गट्टा | 19,300 - 19,400
 ||  | हल्दी निजामाबाद | 22,200 - 24,700
 || **मेवा (प्रति किलो / क्विंटल)** | काजू (320 नं.) | 1,000 - 1,020
 ||  | काजू (210 नं.) | 1,060 - 1,090
 ||  | काजू (240 नं.) | 1,030 - 1,040
 ||  | काजू (180 नं.) | 1,150 - 1,160
 ||  | मखाना | 850 - 1,350
 ||  | गोला (सूखा नारियल) | 37,000 - 46,000
 |
### भटिंडा


| जिन्स / सामग्री | मात्रा / विवरण | दर (रुपये में) || --- | --- | --- || **रुई (J-34)** | पंजाब (प्रति मन) | 6,550 - 6,625
 ||  | हरियाणा (प्रति मन) | 6,500 - 6,525
 ||  | राजस्थान (प्रति मन) | 6,550 - 6,625
 || **कपास & खल** | बिनौला | 4,800 - 5,000
 ||  | नरमा कपास नई | 8,300 - 8,600
 ||  | खल बिनौला (प्रति क्विंटल) | 3,950 - 4,000
 ||  | सरसों खल (प्रति क्विंटल) | 3,300 - 3,350
 || **गेहूं चोकर** | 29 किलो बैग | 650
 ||  | 50 किलो बैग | 1,200
 |