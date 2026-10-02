Punjab Weather 2nd October: मानसून की विदाई छह दिन लेट, फिर भी बारिश गायब; बठिंडा में तापमान 37 डिग्री पहुंचा
पंजाब में मानसून की विदाई छह दिन लेट है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बठिंडा में तापमान 37 डिग्री पहुंचा। पांच अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
HighLights
पंजाब में मानसून की विदाई 6 दिन लेट हुई।
प्रदेश में 5 अक्टूबर तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान।
बठिंडा में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में इस वर्ष मानसून की विदाई में 6 दिन की देरी हो चुकी है। सामान्य तौर पर 25 सितंबर तक मानसून पंजाब से पूरी तरह विदा हो जाता है, लेकिन इस बार बीते 6 दिनों से 1 अक्टूबर तक भी मानसून पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अटका हुआ है। हालांकि मानसून की मौजूदगी होते हुए भी प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ की तरफ से जारी कृषि मौसम बुलेटिन के अनुसार, पांच अक्टूबर तक पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दो से आठ अक्टूबर के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
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मानसून अटका, बारिश के असार नहीं
मानसून की सामान्य विदाई 25 सितंबर मानी जाती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मानसून वापसी मैप भी समान्यता 25 सितंबर का ही जिक्र है। इस हिसाब से पंजाब में मानसून की वापसी करीब छह दिन पीछे चल रही है। यहां और कितने दिन अटका रहेगा, इसका भी अनुमान नहीं है। लेकिन, इसका प्रभाव बारिश के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन वीरवार भी राज्य में किसी भी जिले में बारिश रिपोर्ट नहीं हुई है और तापमान में बढ़ौतरी देखने को मिली है।
बठिंडा में तापमान 37 डिग्री पहुंचा
मौसम केंद्र चंडीगढ़ की ओर से जारी अधिकतम तापमान के आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में औसत अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये सामान्य के आसपास बना हुआ है।
प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 24 घंटे की तुलना में 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है। अमृतसर में 33.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। इसके अलावा लुधियाना में 34.0, पटियाला में 34.3, पठानकोट में 32.8, फिरोजपुर में 34.5 और मोहाली में 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
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किसानों को सिंचाई में सावधानी की सलाह
मौसम के लगातार शुष्क रहने को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सामान्य सलाह जारी की है। किसानों को फसल की जरूरत और खेत में मौजूद नमी के अनुसार ही सिंचाई करने को कहा गया है। विशेषज्ञों ने खेतों में जरूरत से अधिक पानी लगाने से बचने की सलाह दी है। ऐसा करने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।
5 अक्टूबर तक शुष्क पंजाब
मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक पंजाब में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। इस दौरान किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही इन दिनों में कहीं बारिश होने का कोई अनुमान दिख रहा है। आज से 8 अक्टूबर के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।
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