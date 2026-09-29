Punjab Weather 29th September: आज 6 जिलों में बारिश का अनुमान, कल से शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी!
पंजाब में मंगलवार को 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार की बारिश से तापमान गिरा। 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा।
HighLights
सोमवार की बारिश से पंजाब में तापमान गिरा।
आज 6 उत्तरी जिलों में हल्की बारिश संभव है।
30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। कई जिलों में बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार, 29 सितंबर को भी राज्य के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़े छह जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
इसके बाद मौसम फिर साफ होने लगेगा। 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। मंगलवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर में छिटपुट बारिश के आसार हैं। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फिरोजपुर सहित राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है।
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तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट
भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ की ओर से 28 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन की तुलना में 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राज्य का औसत तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बठिंडा के कृषि मौसम विज्ञान केंद्र में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
प्रमुख शहरों में अमृतसर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। लुधियाना में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटियाला में तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां बारिश भी दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
होशियारपुर में 70 मिलीमीटर बारिश
सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश हुई। होशियारपुर के सलेरन में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जालंधर में 26.5 मिलीमीटर, पटियाला में 16.5 मिलीमीटर, होशियारपुर के स्वचालित मौसम केंद्र में 14.5 मिलीमीटर और एसएएस नगर में 7.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रूपनगर सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी छिटपुट बारिश हुई।
बारिश के कारण तापमान में गिरावट के साथ वातावरण में नमी बढ़ी है। इससे लोगों को पिछले दिनों की गर्मी से राहत मिली है।
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30 सितंबर से तीन दिन सूखा
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार के बाद पंजाब में बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी। 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। इस दौरान सभी जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। कई हिस्सों में धूप खिल सकती है।
इस तरह सोमवार की बारिश के बाद मंगलवार को कुछ जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है, लेकिन इसके बाद पंजाब में मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा।
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