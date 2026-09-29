Punjab Weather 29th September: आज 6 जिलों में बारिश का अनुमान, कल से शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई है। कई जिलों में बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार, 29 सितंबर को भी राज्य के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़े छह जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

इसके बाद मौसम फिर साफ होने लगेगा। 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। मंगलवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और एसएएस नगर में छिटपुट बारिश के आसार हैं। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फिरोजपुर सहित राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है।

प्रमुख शहरों में अमृतसर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। लुधियाना में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटियाला में तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां बारिश भी दर्ज की गई। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा।