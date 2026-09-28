Punjab Weather: सुस्त हुआ मानसून! आज 13 जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है, जिससे अधिकांश इलाकों में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश देखने को नहीं मिल रही है। मौसम केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

वहीं, आने वाले दिनों में दोबारा से बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। कुछ जिलों में आज छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं, दो दिन हल्की बादलों की आवाजही के बावजूद राज्य में बारिश देखने को नहीं मिली। लेकिन, बादलों की आवाजाही के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। जिससे लोगों को हल्की राहत मिली है।