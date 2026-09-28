Punjab Weather: सुस्त हुआ मानसून! आज 13 जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना
राज्य में औसत अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ उत्तरी व दक्षिणी जिलों में हल्की या छिटपुट ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून की गति धीमी, बारिश में कमी।
राज्य के तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।
आज 13 जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है, जिससे अधिकांश इलाकों में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश देखने को नहीं मिल रही है। मौसम केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
वहीं, आने वाले दिनों में दोबारा से बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। कुछ जिलों में आज छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं, दो दिन हल्की बादलों की आवाजही के बावजूद राज्य में बारिश देखने को नहीं मिली। लेकिन, बादलों की आवाजाही के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। जिससे लोगों को हल्की राहत मिली है।
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सामान्य से नीचे पहुंचा तापमान
1.8 डिग्री की गिरावट के बाद तापमान सामान्य से 2.9°C नीचे बना हुआ है। प्रदेश भर में बठिंडा सबसे गर्म दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 35.2°C रहा, जबकि फरीदकोट में 34.0°C, अमृतसर में 32.1°C, पठानकोट में 31.0°C, मोहाली में 30.9°C, चंडीगढ़ में 30.5°C और जालंधर में 30.3°C पारा रिकॉर्ड किया गया।
इसके अलावा लुधियाना में 29.4°C और पटियाला में 29.5°C तापमान दर्ज हुआ है, जबकि लगभग सभी प्रमुख जिलों में बारिश शून्य रहने के कारण मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है।
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जानिए किस जिले में कहां है बारिश की संभावना
मौसम विभाग द्वारा जारी नक्शे और पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर को राज्य के कुछ चुनिंदा हिस्सों में हल्की से छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए कोई औपचारिक चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया है, केवल छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है।
उत्तरी व सीमावर्ती जिले: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।
दक्षिणी व पश्चिमी जिले: फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और मानसा जिलों में भी कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा के आसार हैं।
मध्य व अन्य क्षेत्र: जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोगा, बरनाला और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जैसे मध्य इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की संभावना न के बराबर है। आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है।
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