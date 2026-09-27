सड़क हादसे में घायल BJP नेता विनोद काली का निधन, लुधियाना DMC में ली आखिरी सांस; इसी महीने की थी बेटी की शादी

संवाद सहयोगी, मानसा। बुधवार को जिले के कसबा झुनीर से भाजपा की नशा मुक्त रैली से एक गाड़ी में वापस लौटते समय गांव कोटधरमू में सड़क हादसे का शिकार हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनोद काली का रविवार को डीएमसी लुधियाना में इलाज के दौरान निधन हो गया।

बता दें कि बुधवार की दोपहर के समय हुए हादसे के दौरान गाड़ी में भाजपा से संबधित लोग सवार थे। जिनमें से गांव रामदित्तेवाला वासी अर्शदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी और हादसे में जख्मी हुए पांच लोगों में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनोद काली को सिविल अस्पताल से डीएमसी रेफर किया गया था।

इसके अलावा सुनील कुमार, भीम सेन, मोहित कुमार और गांव रामदित्तेवाला वासी नवदीप सिंह को उपचार के लिए बठिंडा एम्स रेफर किया गया था। विनोद काली का सोमवार को स्थानीय रामबाग में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी महीने की थी बेटी की शादी बता दें कि विनोद काली पिछले 13 सितंबर को अपनी बेटी की शादी की थी। परिवार में वे अपनी पत्नी, बेटे, बड़े भाई, बहन के अलावा माता पिता को छोड़ गए हैं। 54 साल के विनोद काली लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे।