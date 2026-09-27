खन्ना में डोप टेस्ट को लेकर हंगामा, मंत्री सौंध की रिपोर्ट नेगेटिव, सैंपलिंग प्रक्रिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल
खन्ना में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध का डोप टेस्ट निगेटिव आने के बाद सैंपलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे। अस्पताल में नेताओं के बीच विवाद बढ़ा, पुलिस ने स्थिति संभाली।
HighLights
कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध का डोप टेस्ट नेगेटिव आया।
विपक्षी दलों ने सैंपलिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
अस्पताल में नेताओं के बीच तीखी बहस, पुलिस ने संभाली स्थिति।
जागरण संवाददाता, खन्ना (लुधियाना)। नशे के मुद्दे पर शुरू हुआ डोप टेस्ट चैलेंज रविवार को खन्ना के सरकारी अस्पताल में राजनीतिक विवाद में बदल गया। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध का डोप टेस्ट निगेटिव आने के बाद अकाली दल और कांग्रेस नेताओं ने सैंपलिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस दौरान अस्पताल में नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और एसएमओ के कमरे में हाथापाई की नौबत आ गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी रविवार को सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री सौंध निर्धारित समय से करीब 10 मिनट पहले सरकारी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने एसएमओ डॉ. मनिंदर सिंह भसीन के कमरे में डोप टेस्ट के लिए सैंपल दिया। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इसके बाद अकाली नेता यादविंदर सिंह यादू और कांग्रेस नेता गुरकीरत सिंह कोटली भी अस्पताल पहुंचे।
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सिविल अस्पताल में एसएमओ के कमरे में हो रही बहस।