खन्ना में डोप टेस्ट को लेकर हंगामा, मंत्री सौंध की रिपोर्ट नेगेटिव, सैंपलिंग प्रक्रिया पर विपक्ष ने उठाए सवाल

विपक्षी नेताओं ने मंत्री के सैंपल पहले लिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी पूछा कि सैंपल लेने के लिए महिला कर्मचारी की ड्यूटी क्यों लगाई गई। इन सवालों को लेकर एसएमओ के कमरे में नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मंत्री को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला।

कांग्रेस नेता गुरकीरत सिंह कोटली ने भी जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया कैमरे के सामने होनी चाहिए थी, ताकि सैंपलिंग को लेकर किसी तरह का संदेह न रहे। डोप टेस्ट पर शुरू हुई राजनीति इससे पहले खन्ना में विकास कार्यों को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस डोप टेस्ट की चुनौती में बदल गई थी। मंत्री सौंध ने रविवार को सरकारी अस्पताल में डोप टेस्ट कराने पर सहमति जताई थी। इसके बाद अकाली नेता यादविंदर सिंह यादू और कांग्रेस के गुरकीरत सिंह कोटली भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए।