Punjab Weather 27th September: आज 9 जिलों में यलो अलर्ट जारी, 50 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की विदायगी के दौरान मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 27 सितंबर को राज्य के 9 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और रूपनगर के आसपास के क्षेत्रों में मौसम का कड़ा मिजाज देखने को मिलेगा। इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अचानक उठने वाले इस तूफान और मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जिलों में विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।