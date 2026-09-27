Punjab Weather 27th September: आज 9 जिलों में यलो अलर्ट जारी, 50 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं!
पंजाब में 27 सितंबर को मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में तेज हवाओं और भारी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की विदायगी के दौरान मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 27 सितंबर को राज्य के 9 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली), फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और रूपनगर के आसपास के क्षेत्रों में मौसम का कड़ा मिजाज देखने को मिलेगा।
इस दौरान इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अचानक उठने वाले इस तूफान और मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए संबंधित जिलों में विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
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28 से फिर सामान्य हो जाएगा मौसम
मानसून लौट रहा है। 90 फीसदी पंजाब से मानसून विदायगी ले चुका है। 21 सितंबर के बाद से मानसून हिमाचल व पंजाब के बॉर्डर एरिया पर अटका हुआ है। अनुमान है कि जल्द ही यहां से भी मानसून की विदायगी हो जाएगी। आज के अलर्ट के बाद मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।
28 सितंबर से पंजाब के लगभग सभी जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क हो जाएगा। आगामी 28, 29 और 30 सितंबर को राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश या आंधी की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। यानी रविवार से लोगों को एक बार फिर से साफ धूप देखने को मिलेगी।
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तापमान में हल्की बढ़ौतरी हुई
तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार राज्य में सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अमृतसर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री, लुधियाना में 33.0 डिग्री, पटियाला में 31.0 डिग्री और जालंधर में 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि चंडीगढ़ में औसतन 3.8 मिमी हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन 27 सितंबर को होने वाली बारिश के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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