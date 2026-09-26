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Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज कृषि उत्पादों के दाम रहे स्थिर, सोना-चांदी में दिखी हलचल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 06:48 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न व तिलहन के भावों में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में गिरावट दर्ज की गई है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के भाव स्थिर रहे।

  2. सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

  3. खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव सामान्य स्तर पर बने।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में इस सप्ताह मिला-जुला कारोबारी माहौल देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की कृषि मंडियों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और खल-बिनौला के भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आवक और मांग के संतुलन से अधिकांश जिंसों की कीमतें सामान्य स्तर पर बनी हुई हैं।

बासमती चावल, गेहूं और दालों के बाजार में व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, जिससे बाजार में स्थिरता का रुख बना हुआ है। दूसरी ओर, सराफा बाजार में पिछले दिनों की तेजी के बाद अब सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।

वैश्विक बाजार से मिले-जुले संकेतों और मुनाफावसूली के चलते बहुमूल्य धातुओं के भाव में यह मामूली नरमी देखने को मिली है। सोना 24 कैरेट, सोना स्टैंडर्ड और आभूषणों के साथ-साथ चांदी व सिक्कों की कीमतों में भी कुछ रुपयों की कमी आई है। 

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सराफा बाजार

विवरण / श्रेणी दर (₹) इकाई
सोना स्टैंडर्ड 1,52,850  प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,52,700  प्रति 10 ग्राम
आभूषण 1,40,100  प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,22,300 प्रति नग
चांदी 2,47,500  किलो
सिक्का 2,58,000  किलो
दस्तावेज़ में दी गई 26 सितंबर 2026 की दिसावरी मंडियों (पंजाब) के भावों की तालिका नीचे दी गई है:

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दिसावरी पंजाब मंडी भाव 

मंडी श्रेणी जिन्स / वस्तु भाव (रु. प्रति क्विंटल / अन्य विवरण)
खन्ना

 
खाद्य/अखाद्य राइसब्रान (खाद्य)
₹220 प्रति प्वाइंट
    राइसब्रान (अखाद्य)
₹218
  खल/डीओसी खल सरसों
₹3,550
    डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद)
₹2,020
    डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
₹2,020
    सरसों डीओसी
₹28,000 प्रति टन
    सूरजमुखी डीओसी
₹29,000 प्रति टन
  अनाज/उत्पाद गेहूं
₹2,910 - ₹2,920
    आटा
₹1,580 - ₹1,590 (50 किग्रा)
    मैदा
₹1,680 - ₹1,690
    सूजी
₹1,710 - ₹1,715 (50 किग्रा)
    चोकर
₹1,200 (45 किग्रा) / ₹740 (30 किग्रा)
    मक्की (बिहार)
₹2,700 - ₹2,750
लुधियाना

 
दाल-दलहन राजमां चित्रा
₹10,000 - ₹12,800
    अरहर दाल
₹12,000 - ₹13,000
    उड़द साबुत
₹10,600 - ₹12,700
    उड़द धोया
₹11,500 - ₹12,800
    उड़द छिलका
₹10,800 - ₹12,200
    दाल मसूर
₹7,600 - ₹11,100
    चना दाल
₹7,850 - ₹8,300
    एग्रो प्योर बेसन
₹3,300 (35 किग्रा)
    काबली चना
₹7,750 - ₹12,600
    मूंग साबुत
₹8,750 - ₹9,900
    मूंग धोया
₹9,350 - ₹11,500
  चावल डीबी सेला
₹9,400 - ₹9,500
    शरबती स्टीम
₹7,400 - ₹7,500
    चावल 1121 सेला
₹10,000 - ₹10,200
  तेल/खल बिनौला तेल
₹15,400
    चावल तेल
₹13,400
    सरसों तेल
₹17,000 - ₹17,100
    खल सरसों
₹3,600 - ₹3,650
    खल बिनौला
₹4,200 - ₹4,300
    डीओसी मूंगफली
₹36,500
  किराना जीरा
₹23,000 - ₹26,400
    धनिया
₹16,600 - ₹19,300
    हल्दी
₹19,300 - ₹23,200
    केसर (कश्मीरी)
₹275 - ₹280 प्रति ग्राम
अमृतसर

 
चावल/धान बासमती (1121) स्टीम
₹11,000 - ₹11,200
    बासमती (1121) सेला
₹10,000 - ₹10,100
    शरबती सेला
₹6,600 - ₹6,700
    शरबती स्टीम
₹7,500 - ₹7,600
    चावल (1509) नया सेला
₹8,000 - ₹8,200
    धान शरबती
₹3,500 - ₹3,550
    बासमती 1121 धान
₹5,600 - ₹5,700
    धान (1509) नया
₹4,100 - ₹4,300
    पीआर-11 चावल
₹5,800 - ₹5,900
  दलहन/गुड़ देशी चना
₹8,000 - ₹8,100
    चना दाल
₹8,300 - ₹8,500
    गुड़ देशी (पंजाब)
₹5,800 - ₹5,850
    शक्कर देशी
₹5,750 - ₹5,800
    बूरा खांड
₹5,750 - ₹5,800
जालंधर

 
अनाज/दालें गेहूं दड़ा
₹2,900 - ₹2,910
    चावल परमल (कच्चा)
₹3,950 - ₹4,000
    चावल परमल (सेला)
₹3,800 - ₹3,900
    मक्की (बिहार)
₹2,650 - ₹2,675
    मक्की (यूपी)
₹2,540 - ₹2,550
    दाल उड़द छिलका
₹11,500 - ₹12,800
    चना देशी (छना)
₹8,300 - ₹8,500
    दाल चना
₹8,400 - ₹8,700
    काबली चना
₹8,500 - ₹12,500
    राजमां चित्रा (पुणे)
₹10,300 - ₹12,300
    राजमां चित्रा (चीन)
₹12,500 - ₹13,200
    राजमां (शर्मिली)
₹8,000 - ₹8,100
  किराना जीरा
₹24,600 - ₹27,600
    धनिया
₹16,900 - ₹20,900
    लालमिर्च गुन्टूर (334)
₹17,500 - ₹18,500
    लालमिर्च तेजा
₹26,000 - ₹29,800
    हल्दी इरोड गट्टा
₹19,100 - ₹19,200
    हल्दी निजामाबाद
₹21,900 - ₹24,600
    गोला
₹37,000 - ₹46,000
  मेवा काजू (320 नं.)
₹1,000 - ₹1,020 प्रति किलो
    काजू (210 नं.)
₹1,060 - ₹1,090 प्रति किलो
    काजू (240 नं.)
₹1,030 - ₹1,040 प्रति किलो
    काजू (180 नं.)
₹1,150 - ₹1,160 प्रति किलो
    मखाना
₹850 - ₹1,350 प्रति किलो
बठिंडा

 
कॉटन/खल रुई जे-34 (पंजाब)
₹6,550 - ₹6,610 प्रति मन
    रुई जे-34 (हरियाणा)
₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन
    रुई जे-34 (राजस्थान)
₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन
    बिनौला
₹4,800 - ₹4,900
    नरमा कपास (नई)
₹8,200 - ₹8,500
    बिनौला खल
₹4,000 - ₹4,050
    सरसों खल
₹3,400 - ₹3,450
    गेहूं चोकर
₹650 (29 किग्रा) / ₹1,200 (50 किग्रा)
 

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