Punjab Mandi Rates Today: पंजाब की मंडियों में आज कृषि उत्पादों के दाम रहे स्थिर, सोना-चांदी में दिखी हलचल

खन्ना

खाद्य/अखाद्य राइसब्रान (खाद्य) ₹220 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) ₹218

खल/डीओसी खल सरसों ₹3,550

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) ₹2,020

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) ₹2,020

सरसों डीओसी ₹28,000 प्रति टन

सूरजमुखी डीओसी ₹29,000 प्रति टन

अनाज/उत्पाद गेहूं ₹2,910 - ₹2,920

आटा ₹1,580 - ₹1,590 (50 किग्रा)

मैदा ₹1,680 - ₹1,690

सूजी ₹1,710 - ₹1,715 (50 किग्रा)

चोकर ₹1,200 (45 किग्रा) / ₹740 (30 किग्रा)

मक्की (बिहार) ₹2,700 - ₹2,750

लुधियाना

दाल-दलहन राजमां चित्रा ₹10,000 - ₹12,800

अरहर दाल ₹12,000 - ₹13,000

उड़द साबुत ₹10,600 - ₹12,700

उड़द धोया ₹11,500 - ₹12,800

उड़द छिलका ₹10,800 - ₹12,200

दाल मसूर ₹7,600 - ₹11,100

चना दाल ₹7,850 - ₹8,300

एग्रो प्योर बेसन ₹3,300 (35 किग्रा)

काबली चना ₹7,750 - ₹12,600

मूंग साबुत ₹8,750 - ₹9,900

मूंग धोया ₹9,350 - ₹11,500

चावल डीबी सेला ₹9,400 - ₹9,500

शरबती स्टीम ₹7,400 - ₹7,500

चावल 1121 सेला ₹10,000 - ₹10,200

तेल/खल बिनौला तेल ₹15,400

चावल तेल ₹13,400

सरसों तेल ₹17,000 - ₹17,100

खल सरसों ₹3,600 - ₹3,650

खल बिनौला ₹4,200 - ₹4,300

डीओसी मूंगफली ₹36,500

किराना जीरा ₹23,000 - ₹26,400

धनिया ₹16,600 - ₹19,300

हल्दी ₹19,300 - ₹23,200

केसर (कश्मीरी) ₹275 - ₹280 प्रति ग्राम

अमृतसर

चावल/धान बासमती (1121) स्टीम ₹11,000 - ₹11,200

बासमती (1121) सेला ₹10,000 - ₹10,100

शरबती सेला ₹6,600 - ₹6,700

शरबती स्टीम ₹7,500 - ₹7,600

चावल (1509) नया सेला ₹8,000 - ₹8,200

धान शरबती ₹3,500 - ₹3,550

बासमती 1121 धान ₹5,600 - ₹5,700

धान (1509) नया ₹4,100 - ₹4,300

पीआर-11 चावल ₹5,800 - ₹5,900

दलहन/गुड़ देशी चना ₹8,000 - ₹8,100

चना दाल ₹8,300 - ₹8,500

गुड़ देशी (पंजाब) ₹5,800 - ₹5,850

शक्कर देशी ₹5,750 - ₹5,800

बूरा खांड ₹5,750 - ₹5,800

जालंधर

अनाज/दालें गेहूं दड़ा ₹2,900 - ₹2,910

चावल परमल (कच्चा) ₹3,950 - ₹4,000

चावल परमल (सेला) ₹3,800 - ₹3,900

मक्की (बिहार) ₹2,650 - ₹2,675

मक्की (यूपी) ₹2,540 - ₹2,550

दाल उड़द छिलका ₹11,500 - ₹12,800

चना देशी (छना) ₹8,300 - ₹8,500

दाल चना ₹8,400 - ₹8,700

काबली चना ₹8,500 - ₹12,500

राजमां चित्रा (पुणे) ₹10,300 - ₹12,300

राजमां चित्रा (चीन) ₹12,500 - ₹13,200

राजमां (शर्मिली) ₹8,000 - ₹8,100

किराना जीरा ₹24,600 - ₹27,600

धनिया ₹16,900 - ₹20,900

लालमिर्च गुन्टूर (334) ₹17,500 - ₹18,500

लालमिर्च तेजा ₹26,000 - ₹29,800

हल्दी इरोड गट्टा ₹19,100 - ₹19,200

हल्दी निजामाबाद ₹21,900 - ₹24,600

गोला ₹37,000 - ₹46,000

मेवा काजू (320 नं.) ₹1,000 - ₹1,020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) ₹1,060 - ₹1,090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) ₹1,030 - ₹1,040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) ₹1,150 - ₹1,160 प्रति किलो

मखाना ₹850 - ₹1,350 प्रति किलो

बठिंडा

कॉटन/खल रुई जे-34 (पंजाब) ₹6,550 - ₹6,610 प्रति मन

रुई जे-34 (हरियाणा) ₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन

रुई जे-34 (राजस्थान) ₹6,550 - ₹6,600 प्रति मन

बिनौला ₹4,800 - ₹4,900

नरमा कपास (नई) ₹8,200 - ₹8,500

बिनौला खल ₹4,000 - ₹4,050

सरसों खल ₹3,400 - ₹3,450