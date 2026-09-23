Punjab Weather 23rd September: पंजाब में मानसून की विदाई! दो दिन शुष्क रहेगा मौसम; 25 सितंबर को बारिश के आसार
पंजाब में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। 23 और 24 सितंबर मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 25-26 सितंबर को उत्तरी जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं।
HighLights
पंजाब से मानसून की विदाई का दौर जारी है।
अगले दो दिन राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।
25 सितंबर से कुछ जिलों में हल्की बारिश संभव।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है। हिमाचल से सटे पंजाब के सीमावर्ती जिलों को छोड़ पूरे राज्य से मानसून पीछे हट चुका है। इसके बावजूद राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। मंगलवार को पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, 25 सितंबर से उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों से सटे कुछ जिलों में छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ के अनुसार 23 सितंबर को पंजाब के सभी जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फरीदकोट और फिरोजपुर समेत किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है।
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25 सितंबर को हल्की बारिश के बने आसार
24 सितंबर: पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई है। ऐसे में अगले दो दिन राज्य में मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है।
25 सितंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर में कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है। पंजाब के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
26 सितंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर में छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं मालवा और मध्य पंजाब के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
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पारा पहुंचा सामान्य के आसपास
मौसम विभाग की 22 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई। यह सामान्य के आसपास बना रहा। पटियाला और बठिंडा में सबसे अधिक 35.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में 35.8 डिग्री तापमान रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है।
अमृतसर में 33.1, लुधियाना में 34.0, मोहाली में 35.2, रूपनगर में 35.0, जालंधर में 32.8, होशियारपुर में 32.9 और पठानकोट में 33.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक पंजाब के किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं हुई।
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