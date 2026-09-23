Punjab Weather 23rd September: पंजाब में मानसून की विदाई! दो दिन शुष्क रहेगा मौसम; 25 सितंबर को बारिश के आसार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून की विदाई का दौर चल रहा है। हिमाचल से सटे पंजाब के सीमावर्ती जिलों को छोड़ पूरे राज्य से मानसून पीछे हट चुका है। इसके बावजूद राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। मंगलवार को पूरे पंजाब में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, 25 सितंबर से उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों से सटे कुछ जिलों में छिटपुट बारिश के आसार बन रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ के अनुसार 23 सितंबर को पंजाब के सभी जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फरीदकोट और फिरोजपुर समेत किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है।

25 सितंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर में कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है। पंजाब के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।