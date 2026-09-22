Punjab Mandi Bhav Today 22nd September: पंजाब की मंडियों में सोना-चांदी, दलहन, तिलहन और कपास के नवीनतम दरें

खन्ना तेल व खल राइसब्रान (खाद्य) ₹220 (प्रति पॉइंट)

राइसब्रान (अखाद्य) ₹218 (प्रति पॉइंट)

खल सरसों ₹3,200 (प्रति क्विं.)

DOC (डॉक) राइसब्रान बैच सफेद ₹2,100 (प्रति क्विं.)

कंटीन्यूअस ₹2,100 (प्रति क्विं.)

सरसों ₹27,500 (प्रति टन)

सूरजमुखी ₹28,500 (प्रति टन)

अनाज व उत्पाद गेहूं ₹2,890 / ₹2,900 (प्रति क्विं.)

आटा (50 किग्रा) ₹1,590 / ₹1,600

मैदा (50 किग्रा) ₹1,690 / ₹1,700

सूजी (50 किग्रा) ₹1,720 / ₹1,725

चोकर (45 किग्रा) ₹1,190

चोकर (30 किग्रा) ₹750

मक्की (बिहार) ₹2,700 / ₹2,750 (प्रति क्विं.)

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा ₹10,000 / ₹12,500 (प्रति क्विं.)

अरहर दाल ₹11,000 / ₹11,500 (प्रति क्विं.)

उड़द साबुत ₹10,500 / ₹12,500 (प्रति क्विं.)

उड़द धोया ₹11,500 / ₹12,700 (प्रति क्विं.)

उड़द छिलका ₹10,650 / ₹12,000 (प्रति क्विं.)

दाल मसूर ₹7,500 / ₹11,000 (प्रति क्विं.)

चना दाल ₹7,600 / ₹8,050 (प्रति क्विं.)

काबली चना ₹7,200 / ₹12,000 (प्रति क्विं.)

मूंग साबुत ₹8,700 / ₹9,800 (प्रति क्विं.)

मूंग धोया ₹9,300 / ₹11,400 (प्रति क्विं.)

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) ₹3,300

चावल डीबी सेला ₹9,400 / ₹9,500 (प्रति क्विं.)

शरबती स्टीम ₹7,400 / ₹7,500 (प्रति क्विं.)

चावल 1121 सेला ₹10,000 / ₹10,200 (प्रति क्विं.)

तेल व खल बिनौला तेल ₹15,400 (प्रति क्विं.)

चावल तेल ₹13,400 (प्रति क्विं.)

सरसों तेल ₹16,900 / ₹17,000 (प्रति क्विं.)

खल सरसों ₹3,600 / ₹3,650 (प्रति क्विं.)

खल बिनौला ₹4,200 / ₹4,300 (प्रति क्विं.)

DOC मूंगफली ₹36,500 (प्रति टन)

किराना / मसाले जीरा ₹23,100 / ₹26,500 (प्रति क्विं.)

धनिया ₹16,800 / ₹19,600 (प्रति क्विं.)

हल्दी ₹19,400 / ₹23,300 (प्रति क्विं.)

केसर कश्मीरी ₹275 / ₹280 (प्रति ग्राम)

अमृतसर चावल व धान बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹10,800 / ₹11,000 (प्रति क्विं.)

बासमती (1121 नं.) सेला ₹9,800 / ₹9,900 (प्रति क्विं.)

शरबती सेला ₹6,300 / ₹6,400 (प्रति क्विं.)

शरबती स्टीम ₹7,300 / ₹7,400 (प्रति क्विं.)

चावल (1509) नया सेला ₹7,700 / ₹7,800 (प्रति क्विं.)

धान शरबती ₹3,500 / ₹3,550 (प्रति क्विं.)

बासमती 1121 धान ₹5,500 / ₹5,600 (प्रति क्विं.)

धान (1509) नया ₹3,600 / ₹3,700 (प्रति क्विं.)

PR-11 चावल ₹5,800 / ₹5,900 (प्रति क्विं.)

दलहन व गुड़ देशी चना ₹7,500 / ₹7,600 (प्रति क्विं.)

चना दाल ₹7,900 / ₹8,100 (प्रति क्विं.)

गुड़ देशी पंजाब ₹5,800 / ₹5,850 (प्रति क्विं.)

शक्कर देशी ₹5,750 / ₹5,800 (प्रति क्विं.)

बूरा खांड ₹5,750 / ₹5,800 (प्रति क्विं.)

जालंधर अनाज व दलहन गेहूं बड़ा ₹2,870 / ₹2,880 (प्रति क्विं.)

चावल परमल कच्चा ₹3,950 / ₹4,000 (प्रति क्विं.)

चावल परमल सेला ₹3,800 / ₹3,900 (प्रति क्विं.)

मक्की बिहार ₹2,650 / ₹2,675 (प्रति क्विं.)

मक्की यूपी ₹2,540 / ₹2,550 (प्रति क्विं.)

दाल उड़द छिलका ₹11,000 / ₹12,600 (प्रति क्विं.)

चना देशी छना ₹8,000 / ₹8,200 (प्रति क्विं.)

दाल चना ₹8,200 / ₹8,500 (प्रति क्विं.)

काबली चना ₹8,000 / ₹12,000 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा पुणे ₹10,100 / ₹12,100 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा चीन ₹12,300 / ₹12,900 (प्रति क्विं.)

शर्मिली ₹7,700 / ₹7,900 (प्रति क्विं.)

किराना व मेवा जीरा ₹24,700 / ₹27,700 (प्रति क्विं.)

धनिया ₹17,000 / ₹21,000 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) ₹17,500 / ₹18,500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च तेजा ₹26,000 / ₹29,800 (प्रति क्विं.)

हल्दी इरोड गट्ठा ₹19,100 / ₹19,200 (प्रति क्विं.)

हल्दी निजामाबाद ₹21,900 / ₹24,600 (प्रति क्विं.)

काजू (320 नं.) ₹1,000 / ₹1,020 (प्रति किग्रा)

काजू (210 नं.) ₹1,060 / ₹1,090 (प्रति किग्रा)

काजू (240 नं.) ₹1,030 / ₹1,040 (प्रति किग्रा)

काजू (180 नं.) ₹1,150 / ₹1,160 (प्रति किग्रा)

मखाना ₹825 / ₹1,350 (प्रति किग्रा)

गोला ₹38,000 / ₹47,500 (प्रति क्विं.)

बठिंडा कपास व खल रुई J-34 (पंजाब) ₹6,750 / ₹6,800 (प्रति मन)

बिनौला ₹4,800 / ₹5,100 (प्रति क्विं.)

नरमा पास नई ₹8,400 / ₹8,700 (प्रति क्विं.)

खल बिनौला ₹4,000 / ₹4,100 (प्रति क्विं.)

सरसों खल ₹3,400 / ₹3,450 (प्रति क्विं.)

गेहूं चोकर (29 किग्रा) ₹650