Punjab Weather 22nd September: मानसून की बेरुखी! 18 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई; पारा 36 डिग्री के पार
पंजाब में मानसून सीजन की बारिश अब तक सामान्य से 39% कम रही। सितंबर में भी बीस जिलों में सामान्य ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में मानसून की वापसी, मौसम शुष्क रहने का अनुमान।
राज्य में इस सीजन 39% कम बारिश दर्ज की गई।
18 जिलों में सामान्य से कम वर्षा, पटियाला सबसे गर्म।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अनुमान है मानसून आने वाले 2 दिनों में वापसी कर सकता है। मानसून सीजन के दौरान इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक जून से 20 सितंबर तक राज्य में सामान्य 418 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले केवल 254.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
इस तरह मानसून सीजन में अब तक बारिश की कमी करीब 39 प्रतिशत रही है। राज्य के 22 जिलों में से 18 जिले सामान्य से कम बारिश की श्रेणी में हैं। मौसम विभाग के अनुसार, छह जिलों में बारिश की कमी 60 से 70 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। इससे इन क्षेत्रों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि, कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भी हुई है।
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पठानकोट में सामान्य से अधिक बारिश
बारिश के आंकड़ों के अनुसार, पठानकोट में सामान्य से करीब 39 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। गुरदासपुर में भी सामान्य से 30 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। वहीं, रूपनगर में सामान्य से 16 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई। पठानकोट में सामान्य से 121 प्रतिशत अधिक बारिश का उल्लेख भी आंकड़ों में किया गया है।
इसके विपरीत राज्य के कई जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम रही। सितंबर में भी 20 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। इससे साफ है कि मानसून के अंतिम चरण में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है।
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पटियाला रहा सबसे गर्म
मौसम केंद्र चंडीगढ़ की 21 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब रहा।
राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पटियाला में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद भाखड़ा बांध में 35.9, चंडीगढ़ में 35.7 और पठानकोट में 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अमृतसर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा।
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