Punjab Weather 22nd September: मानसून की बेरुखी! 18 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई; पारा 36 डिग्री के पार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में आज और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अनुमान है मानसून आने वाले 2 दिनों में वापसी कर सकता है। मानसून सीजन के दौरान इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक जून से 20 सितंबर तक राज्य में सामान्य 418 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले केवल 254.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

इस तरह मानसून सीजन में अब तक बारिश की कमी करीब 39 प्रतिशत रही है। राज्य के 22 जिलों में से 18 जिले सामान्य से कम बारिश की श्रेणी में हैं। मौसम विभाग के अनुसार, छह जिलों में बारिश की कमी 60 से 70 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। इससे इन क्षेत्रों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि, कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश भी हुई है।

इसके विपरीत राज्य के कई जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम रही। सितंबर में भी 20 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। इससे साफ है कि मानसून के अंतिम चरण में भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है।