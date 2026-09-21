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Punjab Mandi Rates 21st September: पंजाब की प्रमुख मंडियों में सोना-चांदी, अनाज-दालों, मसालों और कॉटन के भाव

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:10 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दालों, तेल, मसालों और कॉटन के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा मंडियों के ताजा भाव।

  2. गेहूं, चावल, दालों, मसालों और कॉटन के दामों में उतार-चढ़ाव।

  3. व्यापारियों, किसानों और खरीदारों के लिए बाजार की जानकारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावारी मंडियों में कृषि उत्पादों, तिलहन, दलहन और किराना जिंसों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में विभिन्न खाद्यान्नों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में अलग-अलग रुख देखने को मिला है

गेहूं, चावल, मक्की और दालों की आवक और मांग के अनुसार दामों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। लुधियाना और जालंधर मंडियों में राजमां चित्रा, उड़द और काबुली चने के भावों में विविधता देखी गई, जबकि अमृतसर मंडी में 1121 बासमती सेला और स्टीम चावल के भाव मजबूत बने हुए हैं

वहीं, खन्ना मंडी में गेहूं, आटा, सूजी और मैदा के रेट स्थिर श्रेणी में दर्ज किए गए। बठिंडा मंडी में कॉटन कारोबारियों के लिए नई नरमा कपास और बिनौला खल के भाव महत्वपूर्ण रहे

इसके अलावा, मसालों और मेवों के बाजार में जीरा, हल्दी, धनिया और काजू-मखाना के रेट भी कारोबारियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य हैं। तेल-तिलहन बाजार में सरसों तेल, बिनौला और राइसब्रान ऑयल के दामों में भी मंडी के अनुसार बदलाव आया है। यह रिपोर्ट व्यापारियों, किसानों और खरीदारों को बाजार की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करेगी

 

यह भी पढ़ें- पंजाब रोडवेज की 22 सितंबर की हड़ताल स्थगित, परिवहन सचिव से वार्ता के बाद बनी सहमति; 24 को मंत्री संग बैठक

जानें पंजाब की मंडियों में आज के भाव- 

(21 सितंबर 2026)
 

1. खन्ना मंडी


 

जिन्स / उत्पाद भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई)
गेहूं
2890 - 2900
आटा (50 किलो)
1590 - 1600
मैदा
1690 - 1700
सूजी (50 किलो)
1720 - 1725
चोकर (45 किग्रा)
1180
चोकर (30 किग्रा)
750
मक्की बिहार
2700 - 2750
खल सरसों
3200
राइसब्रान (खाद्य - प्रति पॉइंट)
220
राइसब्रान (अखाद्य - प्रति पॉइंट)
218
DOC राइसब्रान (बैच सफेद)
2100
DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
2100
DOC सरसों (प्रति टन)
27500
DOC सूरजमुखी (प्रति टन)
28500

2. लुधियाना मंडी

 

(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)

 

श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई)
दाल-दलहन राजमां चित्रा
10000 - 12500
  अरहर दाल
11000 - 11500
  उड़द साबुत
10500 - 12500
  उड़द धोया
11500 - 12700
  उड़द छिलका
10650 - 12000
  दाल मसूर
7500 - 11000
  चना दाल
7600 - 8050
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
3220
  काबुली चना
7200 - 12000
  मूंग साबुत
8700 - 9800
  मूंग धोया
9300 - 11400
चावल DB सेला
9400 - 9500
  शरबती स्टीम
7400 - 7500
  चावल 1121 सेला
10000 - 10200
तेल & खल बिनौला तेल
15400
  चावल तेल
13500
  सरसों तेल
17000 - 17025
  खल सरसों
3650 - 3700
  खल बिनौला
4200 - 4300
  DOC मूंगफली
36500
किराना जीरा
23100 - 26700
  धनिया
17000 - 20000
  हल्दी
19400 - 23300
  केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम)
275 - 280

3. अमृतसर मंडी

 

(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)

 

श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव (₹ प्रति क्विंटल)
चावल & धान बासमती (1121 नं.) स्टीम
10800 - 11000
  बासमती (1121 नं.) सेला
9800 - 9900
  शरबती सेला
6300 - 6400
  शरबती स्टीम
7300 - 7400
  चावल (1509) नया सेला
7700 - 7800
  धान शरबती
3500 - 3550
  बासमती 1121 धान
5500 - 5600
  धान (1509) नया
3600 - 3700
  PR-11 चावल
5800 - 5900
दाल / चना / गुड़ देसी चना
7500 - 7600
  चना दाल
7900 - 8100
  देसी पंजाब गुड़
5800 - 5850
  शक्कर देसी
5750 - 5800
  बूरा खांड
5750 - 5800

4. जालंधर मंडी

 

(भाव रुपये प्रति क्विंटल / प्रति किलो में)

 

श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई)
अनाज & दालें गेहूं दड़ा
2870 - 2880
  चावल परमल कच्चा
3950 - 4000
  चावल सेला
3800 - 3900
  मक्की बिहार
2650 - 2675
  मक्की यूपी
2540 - 2550
  दाल उड़द छिलका
11000 - 12600
  चना देसी छना
8000 - 8200
  दाल चना
8200 - 8500
  काबुली चना
8100 - 12100
  राजमां चित्रा (पुणे)
10100 - 12100
  राजमां चित्रा (चीन)
12300 - 12900
  शर्मिली
7700 - 7900
किराना जीरा
24900 - 27900
  धनिया
17100 - 21000
  लाल मिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17500 - 18500
  लाल मिर्च तेजा
26000 - 29800
  हल्दी इरोड गट्ठा
19200 - 19300
  हल्दी निजामाबाद
22000 - 24800
मेवा काजू 320 नं. (प्रति किलो)
1000 - 1020
  काजू 210 नं. (प्रति किलो)
1060 - 1090
  काजू 240 नं. (प्रति किलो)
1030 - 1040
  काजू 180 नं. (प्रति किलो)
1150 - 1160
  मखाना (प्रति किलो)
825 - 1350
  गोला
38000 - 44500

5. बठिंडा मंडी

 
जिन्स / उत्पाद इकाई भाव (₹ में)
रुई (J-34) पंजाब प्रति मन
6700 - 6750
रुई (J-34) हरियाणा प्रति मन
6650 - 6700
रुई (J-34) राजस्थान प्रति मन
6700 - 6750
बिनौला प्रति क्विंटल
4800 - 5100
नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल
8400 - 8800
खल बिनौला प्रति क्विंटल
4400 - 4450
सरसों खल प्रति क्विंटल
3400 - 3450
गेहूं चोकर (29 किग्रा) प्रति बोरी
650
गेहूं चोकर (50 किग्रा) प्रति बोरी
1200
सराफा बाजार

धातु / शुद्धता मात्रा मूल्य (₹)
24 कैरेट सोना 10 ग्राम ₹1,53,530 लाख
22 कैरेट सोना 10 ग्राम ₹1,41,653 लाख
18 कैरेट सोना 10 ग्राम ₹1,15,898 लाख
चांदी 1 किलोग्राम ₹2,40,640 लाख

यह भी पढ़ें- जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, दिसंबर से शुरू होगी गिनती; 16 नवंबर से खुद भी दे सकेंगे अपनी जानकारी

दिए गए दस्तावेज़ (mandi rates.pdf) के आधार पर **पंजाब दिसावरी मंडी (21-09-2026)** की भाव तालिका निम्नलिखित है:
### 📊 पंजाब दिसावरी मंडी भाव तालिका (21 सितंबर 2026)


#### 1. खन्ना मंडी


*(GST अतिरिक्त / भाव रुपये प्रति क्विंटल में, जहाँ दर्शाया गया है)*
| जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- || **गेहूं** | 2890 - 2900
 || **आटा** (50 किलो) | 1590 - 1600
 || **मैदा** | 1690 - 1700
 || **सूजी** (50 किलो) | 1720 - 1725
 || **चोकर** (45 किग्रा) | 1180
 || **चोकर** (30 किग्रा) | 750
 || **मक्की बिहार** | 2700 - 2750
 || **खल सरसों** | 3200
 || **राइसब्रान** (खाद्य - प्रति पॉइंट) | 220
 || **राइसब्रान** (अखाद्य - प्रति पॉइंट) | 218
 || **DOC राइसब्रान** (बैच सफेद) | 2100
 || **DOC राइसब्रान** (कंटीन्यूअस) | 2100
 || **DOC सरसों** (प्रति टन) | 27500
 || **DOC सूरजमुखी** (प्रति टन) | 28500
 |
---
#### 2. लुधियाना मंडी


*(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- | --- || **दाल-दलहन** | राजमां चित्रा | 10000 - 12500
 ||  | अरहर दाल | 11000 - 11500
 ||  | उड़द साबुत | 10500 - 12500
 ||  | उड़द धोया | 11500 - 12700
 ||  | उड़द छिलका | 10650 - 12000
 ||  | दाल मसूर | 7500 - 11000
 ||  | चना दाल | 7600 - 8050
 ||  | एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) | 3220
 ||  | काबुली चना | 7200 - 12000
 ||  | मूंग साबुत | 8700 - 9800
 ||  | मूंग धोया | 9300 - 11400
 || **चावल** | DB सेला | 9400 - 9500
 ||  | शरबती स्टीम | 7400 - 7500
 ||  | चावल 1121 सेला | 10000 - 10200
 || **तेल & खल** | बिनौला तेल | 15400
 ||  | चावल तेल | 13500
 ||  | सरसों तेल | 17000 - 17025
 ||  | खल सरसों | 3650 - 3700
 ||  | खल बिनौला | 4200 - 4300
 ||  | DOC मूंगफली | 36500
 || **किराना** | जीरा | 23100 - 26700
 ||  | धनिया | 17000 - 20000
 ||  | हल्दी | 19400 - 23300
 ||  | केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) | 275 - 280
 |
---
#### 3. अमृतसर मंडी


*(भाव रुपये प्रति क्विंटल में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल) || --- | --- | --- || **चावल & धान** | बासमती (1121 नं.) स्टीम | 10800 - 11000
 ||  | बासमती (1121 नं.) सेला | 9800 - 9900
 ||  | शरबती सेला | 6300 - 6400
 ||  | शरबती स्टीम | 7300 - 7400
 ||  | चावल (1509) नया सेला | 7700 - 7800
 ||  | धान शरबती | 3500 - 3550
 ||  | बासमती 1121 धान | 5500 - 5600
 ||  | धान (1509) नया | 3600 - 3700
 ||  | PR-11 चावल | 5800 - 5900
 || **दाल / चना / गुड़** | देसी चना | 7500 - 7600
 ||  | चना दाल | 7900 - 8100
 ||  | देसी पंजाब गुड़ | 5800 - 5850
 ||  | शक्कर देसी | 5750 - 5800
 ||  | बूरा खांड | 5750 - 5800
 |
---
#### 4. जालंधर मंडी


*(भाव रुपये प्रति क्विंटल / प्रति किलो में)*
| श्रेणी | जिन्स / उत्पाद | भाव (₹ प्रति क्विंटल / अन्य इकाई) || --- | --- | --- || **अनाज & दालें** | गेहूं दड़ा | 2870 - 2880
 ||  | चावल परमल कच्चा | 3950 - 4000
 ||  | चावल सेला | 3800 - 3900
 ||  | मक्की बिहार | 2650 - 2675
 ||  | मक्की यूपी | 2540 - 2550
 ||  | दाल उड़द छिलका | 11000 - 12600
 ||  | चना देसी छना | 8000 - 8200
 ||  | दाल चना | 8200 - 8500
 ||  | काबुली चना | 8100 - 12100
 ||  | राजमां चित्रा (पुणे) | 10100 - 12100
 ||  | राजमां चित्रा (चीन) | 12300 - 12900
 ||  | शर्मिली | 7700 - 7900
 || **किराना** | जीरा | 24900 - 27900
 ||  | धनिया | 17100 - 21000
 ||  | लाल मिर्च गुन्टूर (334 नं.) | 17500 - 18500
 ||  | लाल मिर्च तेजा | 26000 - 29800
 ||  | हल्दी इरोड गट्ठा | 19200 - 19300
 ||  | हल्दी निजामाबाद | 22000 - 24800
 || **मेवा** | काजू 320 नं. (प्रति किलो) | 1000 - 1020
 ||  | काजू 210 नं. (प्रति किलो) | 1060 - 1090
 ||  | काजू 240 नं. (प्रति किलो) | 1030 - 1040
 ||  | काजू 180 नं. (प्रति किलो) | 1150 - 1160
 ||  | मखाना (प्रति किलो) | 825 - 1350
 ||  | गोला | 38000 - 44500
 |
---
#### 5. भटिंडा मंडी


| जिन्स / उत्पाद | इकाई | भाव (₹ में) || --- | --- | --- || **रुई (J-34) पंजाब** | प्रति मन | 6700 - 6750
 || **रुई (J-34) हरियाणा** | प्रति मन | 6650 - 6700
 || **रुई (J-34) राजस्थान** | प्रति मन | 6700 - 6750
 || **बिनौला** | प्रति क्विंटल | 4800 - 5100
 || **नरमा कपास (नई)** | प्रति क्विंटल | 8400 - 8800
 || **खल बिनौला** | प्रति क्विंटल | 4400 - 4450
 || **सरसों खल** | प्रति क्विंटल | 3400 - 3450
 || **गेहूं चोकर (29 किग्रा)** | प्रति बोरी | 650
 || **गेहूं चोकर (50 किग्रा)** | प्रति बोरी | 1200
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