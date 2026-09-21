यात्रियों के लिए चेतावनी! मंगलवार से पंजाब रोडवेज के 5500 कर्मचारी जाएंगे अहड़ताल पर, नहीं चलेंगी सरकारी बसें

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। अगर आप मंगलवार 22 सितंबर को पंजाब रोडवेज, पनबस या पीआरटीसी की बस से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपना कार्यक्रम जरूर जांच लें। पंजाब में मंगलवार को सरकारी बसों का चक्का जाम रहने वाला है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (पंजाब 25/11) ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान किया है।

यूनियन के अनुसार, प्रदेश में 2700 से अधिक बसें प्रभावित होंगी और करीब 5500 से अधिक चालक-कंडक्टर हड़ताल में शामिल होंगे। ऐसे में रोजाना बसों से आने-जाने वाले यात्रियों को पंजाब के अलग-अलग जिलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने चंडीगढ़ में कहा कि कर्मचारी पिछले साढ़े चार साल से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस दौरान 60 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका कर्मचारियों को नियमित करना, ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करना और कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन व सुविधाएं देना शामिल है।

उनके अनुसार, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 800 बसें कंडम हो चुकी हैं और नई बसों की खरीद पर्याप्त नहीं हुई है। इससे सरकारी रूट प्रभावित हो रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई की मांग भी उठाई।