होशियारपुर में पूर्व मंत्री के दामाद के घर लूट, परिवार को बंधक बना की मारपीट; कैश और गहने लेकर लुटेरे हुए फरार
होशियारपुर की शैफ्रन सिटी में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के दामाद के घर लूट हुई। परिवार से मारपीट में आशू बत्रा घायल हुए, पुलिस जांच जारी है।
HighLights
पूर्व मंत्री के दामाद आशू बत्रा के घर पर लूटपाट।
बदमाशों ने परिवार से मारपीट कर लाखों नकद और जेवरात लूटे।
आशू बत्रा घायल, निजी अस्पताल में भर्ती; पुलिस जांच में जुटी।
हजारी लाल, होशियारपुर। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा शैफ्रन सिटी में सामने आई वारदात से लगाया जा सकता है। रविवार रात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के दामाद आशू बत्रा के घर को कथित तौर पर लुटेरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए।
वारदात के दौरान आशू बत्रा को भी चोटें लगी हैं और उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आशू बत्रा का हरियाणा के नजदीक पेट्रोल पंप है। रविवार रात वह पेट्रोल पंप से काम निपटाकर शैफ्रन सिटी स्थित अपने घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनके घर पहुंचने के बाद ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
अचानक घर में हुए हमले से परिवार के लोग सहम गए। आरोप है कि लुटेरों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और घर में रखी नकदी तथा जेवरात अपने कब्जे में ले लिए।
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पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी
हमले में आशू बत्रा को चोटें आने के बाद उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद में संदिग्ध लोगों तथा वाहनों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 6 लाख कैश व गहने लेकर फरार हुए हैं।
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लूट के पीछे कौन, पुलिस खंगाल रही सुराग
वारदात के बाद पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बदमाश कितने थे, वह किस वाहन में आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस की ओर से अभी तक लूटी गई नकदी और जेवरात की कुल कीमत तथा आरोपितों की संख्या के संबंध में आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
शैफ्रन सिटी जैसे रिहायशी इलाके में इस तरह घर में घुसकर लूट और मारपीट की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है और आरोपितों तक पहुंचने के लिए तकनीकी व सीसीटीवी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
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