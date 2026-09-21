होशियारपुर में पूर्व मंत्री के दामाद के घर लूट, परिवार को बंधक बना की मारपीट; कैश और गहने लेकर लुटेरे हुए फरार

हजारी लाल, होशियारपुर। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा शैफ्रन सिटी में सामने आई वारदात से लगाया जा सकता है। रविवार रात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के दामाद आशू बत्रा के घर को कथित तौर पर लुटेरों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए।

वारदात के दौरान आशू बत्रा को भी चोटें लगी हैं और उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आशू बत्रा का हरियाणा के नजदीक पेट्रोल पंप है। रविवार रात वह पेट्रोल पंप से काम निपटाकर शैफ्रन सिटी स्थित अपने घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनके घर पहुंचने के बाद ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद में संदिग्ध लोगों तथा वाहनों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 6 लाख कैश व गहने लेकर फरार हुए हैं।

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