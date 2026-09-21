लुधियाना में 1408 करोड़ के कचरा प्रबंधन टेंडर का विरोध, नंगे पैर 12 किमी चलेंगे पार्षद, देंगे लिखित आपत्ति

जागरण संवाददाता, लुधियाना। सालिड वेस्ट के डोर-टू-डोर टेंडर को रद्द करने की मांग को लेकर कौंसलर और एफएंडसीसी सदस्य गौरव भट्टी सोमवार को अपने घर से मेयर हाउस तक करीब 12 किलोमीटर की पदयात्रा नंगे पैर करेंगे। मेयर कैंप आफिस में रखी एफएंडसीसी बैठक में प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना लिखित विरोध देंगे। यह टेंडर करीब 1408 करोड़ का बताया जा रहा है, इस टेंडर का पहले दिन से लगातार विरोध कर रहे है।

गौरव भट्टी के अनुसार सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से रवाना होंगे। उनकी यात्रा का रूट विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, विश्वकर्मा चौक, 100 फुटा डंप, शिव चौक, चीमा चौक, सूफियां चौक, मिनी रोजगार गार्डन, हर हर महादेव मंदिर, शनि मंदिर, सिविल अस्पताल रोड, फील्ड गंज, दुख निवारण साहिब पुल, जगराओं पुल और श्री दुर्गा माता मंदिर से होते हुए फाउंटेन चौक तक जाएगा।