खुद को सेना की कैप्टन बता लगा दिया 1.19 करोड़ का चूना! पंजाब के 19 युवा ठगी के हुए शिकार

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। सेना की कैप्टन बताकर मंगलुरु से संबंधित दर्शना भारद्वाज नामक महिला इतनी शातिर निकली कि पंजाब से संबंधित 19 युवाओं को मिल्ट्री इंजीनियर सर्विसस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख 29 हजार 500 रुपये की ठगी कर ली। नूर इसलाम नामक आरोपित ने दर्शना भारद्वाज का साथ दिया। लंबी जांच के बाद पुलिस ने थाना झब्बाल में दोनों खिलाफ केस दर्ज करके अगलेरी पड़ताल शुरु कर दी है।

जिला तरनतारन के गांव भुच्चर कलां निवासी युवक मंगल सिंह ने बताया कि वह वर्ष 2020 में मंगलुरु से संबंधित निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। इसी कंपनी में नूर इसलाम पुत्र अैनल हक निवासी 80/3 एबी क्रास इबराहिम, साहिब स्ट्रीट नजदीक अबरीक कालेज गोबिंदपुरा मंगलुरु भी कार्यकत था। जिसके साथ मंगल सिंह की वाकफियत हुई।

नूर इसलाम ने उसे बताया कि करीबी रिश्तेेदार दर्शना भारद्वाज भारतीय सेना में कैप्टन तैनात है। जो पहले भी विभिन्न राज्यों से संबंधित युवाओं को मिल्ट्री इंजीनियर सर्विसस में नौकरी दिलवा चुकी है। प्रत्येक युवक 4 से 6 लाख में सौदा तय हुआ। चार दिसंबर 2021 को उसने अपने दो जीजा, एक चाचा, दो चचेरे भाइयों को नौकरी दिलाने लिए दस्तावेज सौंपे।