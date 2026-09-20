खुद को सेना की कैप्टन बता लगा दिया 1.19 करोड़ का चूना! पंजाब के 19 युवा ठगी के हुए शिकार
एएसआई हरजीत सिंह हत्याकांड में मारा गया दीपक नशे का आदी था। पुलिस के अनुसार वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। मोबाइल से जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले।
HighLights
महिला ने खुद को सेना की कैप्टन बताकर ठगी की।
19 युवाओं से 1.19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
तरनतारन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। सेना की कैप्टन बताकर मंगलुरु से संबंधित दर्शना भारद्वाज नामक महिला इतनी शातिर निकली कि पंजाब से संबंधित 19 युवाओं को मिल्ट्री इंजीनियर सर्विसस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख 29 हजार 500 रुपये की ठगी कर ली। नूर इसलाम नामक आरोपित ने दर्शना भारद्वाज का साथ दिया। लंबी जांच के बाद पुलिस ने थाना झब्बाल में दोनों खिलाफ केस दर्ज करके अगलेरी पड़ताल शुरु कर दी है।
जिला तरनतारन के गांव भुच्चर कलां निवासी युवक मंगल सिंह ने बताया कि वह वर्ष 2020 में मंगलुरु से संबंधित निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। इसी कंपनी में नूर इसलाम पुत्र अैनल हक निवासी 80/3 एबी क्रास इबराहिम, साहिब स्ट्रीट नजदीक अबरीक कालेज गोबिंदपुरा मंगलुरु भी कार्यकत था। जिसके साथ मंगल सिंह की वाकफियत हुई।
नूर इसलाम ने उसे बताया कि करीबी रिश्तेेदार दर्शना भारद्वाज भारतीय सेना में कैप्टन तैनात है। जो पहले भी विभिन्न राज्यों से संबंधित युवाओं को मिल्ट्री इंजीनियर सर्विसस में नौकरी दिलवा चुकी है। प्रत्येक युवक 4 से 6 लाख में सौदा तय हुआ। चार दिसंबर 2021 को उसने अपने दो जीजा, एक चाचा, दो चचेरे भाइयों को नौकरी दिलाने लिए दस्तावेज सौंपे।
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जांच के बाद मामला दर्ज
कुल मिलाकर उक्त कंपनी में कार्यकत अन्य कर्मियों के रिश्तेदार भी नौकरी लेने लिए संपर्क बनाने लगे। कुल 19 युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख 29 हजार 500 रुपये की राशि ली गई, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिली। 30 अप्रैल 2026 को लिखित शिकायत दी गई। जिसकी जांच डीएसपी (पीबीआइ) प्रवेश चोपड़ा ने की। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट में दोनों आरोपित पाए गए। एसएसपी के आदेश पर दोनों को थाना झब्बाल में नामजद कर लिया गया है।
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ये युवा हुए ठगी का शिकार
- जगरुप सिंह पुत्र काबल सिंह निवासी झब्बाल
- मनप्रीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी झब्बाल
- अवतार सिंह पुत्र बीसा सिंह निवासी भुच्चर कलां
- शमशेर सिंह पुत्र मुलतान सिंह निवासी भुच्चर कलां
- रछपाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी भुच्चर कलां
- हरजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी भुच्चर कलां
- हरमनदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी भुच्चर कलां
- निशान सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी खारा
- राजन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी चोहला साहिब
- सरबजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी टांगरा
- अमर सिंह पुत्र विरसा सिंह निवासी आरिफके, फिरोजपुर
- लखविंदर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी आरिफके, फिरोजपुर
- लवजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी लाखना
- मनप्रीत सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी पखोके बरनाला
- सुरिंदर सिंह पुत्र जगजीत सिंह निवासी लुधियाना
- राजबीर सिंह पुत्र साहिब सिंह निवासी कंबोय
- स्टीफन मसीह पुत्र युसफ मसीह निवासी कक्का कंडियाला
- अर्शप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह निवासी सुरसिंह
- दलबीर सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी घरियाला
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एएसआई हरजीत सिंह हत्याकांड में मारा गया दीपक नशे का आदी था। पुलिस के अनुसार वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। मोबाइल से जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिले।