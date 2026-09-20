पंजाब विजिलेंस का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन! मार्च 2022 से अब तक 1107 केस दर्ज, 1146 रिश्वतखोर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने मार्च 2022 से अगस्त 2026 तक 1107 मामले दर्ज कर 1146 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में अदालतों ने भ्रष्टाचार से जुड़े 154 मामलों में 248 आरोपितों को दोषी करार दिया है। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के साथ-साथ आय से अधिक संपत्ति रखने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है।

पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने 16 मार्च 2022 से 31 अगस्त 2026 तक की कार्रवाई का ब्योरा जारी किया है। इस दौरान ब्यूरो ने कुल 1107 मामले दर्ज किए। इनमें सबसे अधिक 529 मामले ट्रैप से संबंधित रहे। इन मामलों में रिश्वत लेते पकड़े गए 638 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।