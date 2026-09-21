Punjab Weather 21st September: मानसून ने इस बार किया निराश, 39 प्रतिशत कम बारिश; बढ़ेगा दिन का तापमान

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से काफी कम रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 39 प्रतिशत नीचे पहुंच गया है। एक जून से 19 सितंबर के बीच पंजाब में सामान्य तौर पर 417 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष अब तक केवल 254.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
सबसे अधिक सितंबर महीने ने निराश किया है। बारिश की कमी का सबसे बुरा असर सितंबर महीने में दिखा, जब बारिश में 57 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। मानसून की वापसी के बाद अब प्रदेश में बारिश की संभावना भी कम हो गई है।
मौसम केंद्र, चंडीगढ़ की 20 सितंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच दिनों तक पंजाब के किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। ऐसे में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।
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पांच दिन किसी जिले में नहीं बरसेंगे बादल
मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, फिरोजपुर समेत पंजाब के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा।
21 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 22 सितंबर को सभी जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। 23 सितंबर को भी राज्यभर में मौसम सूखा रहेगा। 24 सितंबर को भी पंजाब के किसी जिले में बारिश का अनुमान नहीं लगाया गया है।
इस तरह लगातार आने वाले चारों दिनों तक बारिश नहीं होने से मानसून की कमी में फिलहाल सुधार की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश में सामान्य बारिश की तुलना में 162.8 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है।
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पटियाला में 35.7 डिग्री पहुंचा पारा
रविवार को पंजाब के औसतन अधिकतम तापमान में शनिवार की तुलना में 0.4 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि प्रदेश का औसत तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। पटियाला में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा।
अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा। बठिंडा में 35.2 डिग्री, रूपनगर के भाखड़ा बांध क्षेत्र में 35.1 डिग्री और मोहाली में 34.6 डिग्री तापमान रहा। लुधियाना में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री, जालंधर में 33.0 डिग्री, अमृतसर में 32.6 डिग्री और गुरदासपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।