Punjab Weather 21st September: मानसून ने इस बार किया निराश, 39 प्रतिशत कम बारिश; बढ़ेगा दिन का तापमान

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से काफी कम रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 39 प्रतिशत नीचे पहुंच गया है। एक जून से 19 सितंबर के बीच पंजाब में सामान्य तौर पर 417 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष अब तक केवल 254.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

सबसे अधिक सितंबर महीने ने निराश किया है। बारिश की कमी का सबसे बुरा असर सितंबर महीने में दिखा, जब बारिश में 57 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। मानसून की वापसी के बाद अब प्रदेश में बारिश की संभावना भी कम हो गई है।

मौसम केंद्र, चंडीगढ़ की 20 सितंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच दिनों तक पंजाब के किसी भी जिले में बारिश का अनुमान नहीं है। ऐसे में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है और दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।

इस तरह लगातार आने वाले चारों दिनों तक बारिश नहीं होने से मानसून की कमी में फिलहाल सुधार की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश में सामान्य बारिश की तुलना में 162.8 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है।