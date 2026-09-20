नशे को ना, परिवार की जिम्मेदारियों को हां... चंडीगढ़ से Gen Z का बड़ा संदेश; अभिभावक ने बढ़ाया उत्साह

मोहित पांडे, चंडीगढ़। हाथों में नशे के खिलाफ संदेश लिखे पोस्टर, जुबां पर नशे को ना कहने की आवाज, परिवार की जिम्मेदारयां उठाने और चेहरे पर बदलाव का संकल्प... रविवार को सेक्टर-17 प्लाजा में Gen Z नशे के खिलाफ एकजुट नजर आया। उत्साह बढ़ाने के लिए अभिभाव भी पहुंचे।

‘Gen Z Against Drugs’ कार्यक्रम में चंडीगढ़ के साथ पंजाब और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। युवाओं के साथ उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्लाजा में जुटी भीड़ के बीच युवाओं ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया।



युवाओं के हाथों में नशे के खिलाफ जागरूकता वाले पोस्टर नजर आए। कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे। कई युवा अपने साथियों के साथ पहुंचकर नशे के खिलाफ अभियान का हिस्सा बने। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी खास आकर्षण बनी।



आयोजकों की ओर से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें खेल, शिक्षा और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावक भी युवाओं का उत्साह बढ़ाया। इससे यह संदेश सामने आया है कि नशे के खिलाफ जागरूकता में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।



नाटी किंग कुलदीप शर्मा भी पहुंचे

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नाटी किंग कुलदीप शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वह युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ व सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दे रहे हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होने से युवाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है

‘Gen Z Against Drugs’ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ सामाजिक अभियान से जोड़ना है। सेक्टर-17 प्लाजा में कार्यक्रम जारी है और लगातार युवा पहुंच रहे हैं। आयोजकों की ओर से युवाओं से नशे से दूर रहने के साथ अपने आसपास के लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करने की अपील की जा रही है।