श्री करतारपुर साहिब गलियारा खोलने की मांग तेज, आज भारत-पाकिस्तान सरहद पर संगत करेगी अरदास, निकलेगा नगर कीर्तन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री करतारपुर साहिब गलियारा जल्द खोलने की मांग को लेकर भारत और पाकिस्तान की सिख संगत सोमवार को जीरो लाइन पर एकत्रित होकर अरदास करेगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब से जीरो लाइन तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। दोनों देशों की संगत अपने-अपने स्थान पर धार्मिक समागम में शामिल होगी।

इस दौरान रहिरास साहिब का पाठ, गुरबाणी कीर्तन और गलियारा जल्द खोलने के लिए सामूहिक अरदास की जाएगी। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब से जीरो लाइन तक लाया जाएगा। लहंदे पंजाब की सिख संगत की ओर से नगर कीर्तन धार्मिक श्रद्धा और भावना के साथ सजाया जा रहा है।

जीरो लाइन पर पहुंचने के बाद गुरु साहिब के समक्ष अरदास की जाएगी। इसमें श्री करतारपुर साहिब गलियारा जल्द खोलने की मांग रखी जाएगी, ताकि दोनों देशों की सिख संगत पहले की तरह श्री गुरु नानक देव जी के पावन स्थान श्री दरबार साहिब, श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके।

जत्थेदार पहुंचेंगे सरहद पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज भारत की ओर से डेरा बाबा नानक स्थित जीरो लाइन पर पहुंचेंगे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की सिख संगत अपने-अपने देशों की सीमा पर रहिरास साहिब के पाठ और शब्द कीर्तन के बाद गलियारा जल्द खोलने के लिए अरदास करेगी।