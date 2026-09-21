नशे के खिलाफ BJP का शंखनाद! आज बठिंडा से 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे शिवराज सिंह चौहान

जागरण संवाददाता, बठिंडा। भाजपा की ओर से राज्य भर में निकाली जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा का चौथा चरण सोमवार को तलवंडी साबो से शुरू होगा।

इस यात्रा को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना करेंगे। चौहान यात्रा को रवाना करने से पहले दाना मंडी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पठानकोट से इस मुहिम का आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया था। राज्य में चार स्थानों से शुरू हो रही यह यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में संपन्न होगी। जालंधर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे।