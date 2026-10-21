Punjab Weather 21st October: तापमान में हल्की बढ़ौतरी दर्ज, बठिंडा में पारा पहुंचा 33 डिग्री के करीब

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। दिन का अधिकतम तापमान तो सामान्य के करीब बना हुआ है, लेकिन रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही मौसम में परिवर्तन के आसार बन रहे हैं। अनुमान है कि इससे राज्य का तापमान सामान्य के करीब पहुंचेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पंजाब के दिन के तापमान में 0.2 डिग्री की हल्की बढ़ौतरी देखने को मिली है। वहीं, रात का तापमान, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से तकरीबन 2 डिग्री के करीब अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर राज्य में 24 और 25 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है।